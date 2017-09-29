Открыто движение по новым путепроводам в Московской области

Сразу 2 путепровода открылись сегодня в Подмосковье.

Движение по мосту через железнодорожные пути Рижского направления открыто у платформы Нахабино в Красногорске.

Общая протяженность нового объекта составляет 1,3 км, в том числе длина путепровода — почти 390 метров. Расчетная скорость движения по двухполосному путепроводу — 70 км/ч. Перспективная пропускная способность путепровода — 12,5 тыс. автомобилей в сутки.

Строительные работы начались в конце 2015 года. При строительстве объекта было задействовано 159 человек и 55 единиц техники. Общая стоимость путепровода составила 3,674 млрд. рублей.

Раньше пропускная способность автомобильной дороги в районе размещения путепровода была недостаточна и зависела от железнодорожного переезда, который закрывался для проезда транспорта на 30 минут в час. Мост позволит беспрепятственно проезжать транспортным средствам на разных уровнях с путями.

Для обеспечения транспортных связей прилегающих улиц построено пять съездов и соединение улицы Стадионной до улицы Институтской, а также проводится капитальный ремонт участков улиц Институтской, 11-ти Саперов и Вокзальной. Для удобства и безопасности пешеходов предусмотрен светофор и надземный пешеходный переход с пандусами для маломобильных групп граждан.

Рабочее движение запущено по путепроводу через Савеловское направление у платформы «Водники» в подмосковном Долгопрудном.

Весь участок строительства вместе с подходами имеет протяженность более 1,5 км, длина путепровода — около 313 м. Расчетная скорость движения составит 80 км/ч.

Контракт на строительство был подписан в декабре 2014 года, а работа началась в 2015 году. Строительство путепровода осуществляется в рамках проекта «Свободный переезд». Стоимость объекта составляет 3,4 млрд руб., в основном это федеральные средства.

Путепровод в Долгопрудном обеспечит беспрепятственное транспортное сообщение с Дмитровским шоссе и микрорайоном «Новые Водники». Ранее в часы пик железнодорожный переезд для проезда машин открывался в общей сложности на 40 минут. Это третий путепровод, построенный в Долгопрудном по проекту «Свободный переезд», ранее были открыты переезды у платформ «Хлебниково» и «Новодачная».

До конца года в Московской области откроют движение на автомобильной развязке в Лыткарине и на 19-м километре Можайского шоссе.