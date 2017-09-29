Новости дорожной отрасли

В Мурманской области вблизи границы с Королевством Норвегия завершена реконструкция 16-километрового участка автодороги Р-21 «Кола»

Участок спроектирован с максимальным приближением к существующей трассе, но для обеспечения безопасности дорожного движения спрямлены углы поворотов. Увеличены расчетные нагрузки на дорожную одежду и мостовые сооружения, устроена система отвода воды с проезжей части: это 52 водосбросных колодца, 118 новых локальных очистных сооружений, почти 5 км асфальтобетонных водоотводных лотков, 23 новые водопропускные трубы.

Для повышения безопасности дорожного движения установлено 69 дорожных знаков и более 15,5 км барьерного ограждения. Кроме того, на новом участке дороги в рамках эксперимента применили опыт скандинавских стран по нанесению осевой горизонтальной разметки желтого цвета. По наблюдениям европейских дорожников, жёлтый спектр дорожной разметки водители транспортных средств лучше различают во время снегопада и сквозь тонкие слои уплотненного снежного покрова как в светлое, так и в темное время суток. Также завершены работы на мосту через р. Рюссянийоки на 1578-м км трассы, где расширены опоры искусственного сооружения и установлены новые пролетные строения.

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