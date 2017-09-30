Новости о деятельности СЗ «Челябинский завод нестандартных машин»

1. В сентябре два земснаряда «Челябинец 800 ЭФС» были построены для заказчика в Челябинске за 40 календарных дней.

Земснаряды несут на борту главный электродвигатель мощностью 250 кВт, насос ГРУ 800/40, имеют свайные заколы и фрезерный рыхлитель . Фреза диаметром 1000 мм выполнена по «голландскому» типу и имеет в своей основе литые лопасти и сменные зубья.

Главной особенностью данных земснарядов является установка частотных преобразователей на главный электро-насосный агрегат. Преобразователь частоты имеет возможность плавного регулирования частоты вращения приводного электродвигателя в достаточно широком диапазоне. Это позволяет использовать грунтовый насос не только в паспортной рабочей точке 800 куб. м в час при напоре 40 м вод. ст. при 750 об. в мин., но и за ее пределами. Мощный электродвигатель 250 кВт имеет необходимый запас мощности на всю целевую рабочую зону при концентрации сухого в пульпе до 30% по объему. Таким образом, достигается главная цель в возможности регулируемого расхода земснаряда от 800 до 300 куб. м в час пульпы, что в условиях встраивания его в технологическую цепочку обогатительной фабрики жизненно необходимо.

2. Завод разработал новый бюджетный гидрокомбайн для тотальной нейтрализации камыша — «Прудовик-500». (как звучит-то)