Ми-8АМТ с медицинским модулем поступил в парк забайкальской авиакомпании «Аэросервис»
В середине августа в читинском аэропорту Кадала прошла презентация нового вертолета Ми-8АМТ, выпущенного в этом году Улан-Удэнским авиазаводом, с медицинским модулем, поступившего в парк забайкальской авиакомпании «Аэросервис» в рамках программы развития санитарной авиации в России.
Все приобретаемые для использования в интересах санитарной авиации вертолеты оборудованы пилотажно-навигационным комплексом, позволяющим эксплуатировать воздушное судно в визуальных и приборных условиях полета, в том числе метеорологическим локатором, и медицинским модулем.
За счет собственных средств, «Аэросервис» приобрел и установил на Улан-Удэнском авиационном заводе дополнительные внешние топливные баки, также были приобретены внутренние баки.
«Мы учитывали малую заселенность территории и удаленность населенных пунктов Забайкальского края. Радиус действия вертолета „Ансат“ — 200-250 км. А наш вертолет при полной заправке может выполнять работы в радиусе 600-650 км», — пояснил гендиректор перевозчика Сергей Иваненко.
30.09.1714:20:04
30.09.1720:03:25
30.09.1720:25:16