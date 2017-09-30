Ми-8АМТ с медицинским модулем поступил в парк забайкальской авиакомпании «Аэросервис»

В середине августа в читинском аэропорту Кадала прошла презентация нового вертолета Ми-8АМТ, выпущенного в этом году Улан-Удэнским авиазаводом, с медицинским модулем, поступившего в парк забайкальской авиакомпании «Аэросервис» в рамках программы развития санитарной авиации в России.

Все приобретаемые для использования в интересах санитарной авиации вертолеты оборудованы пилотажно-навигационным комплексом, позволяющим эксплуатировать воздушное судно в визуальных и приборных условиях полета, в том числе метеорологическим локатором, и медицинским модулем.

За счет собственных средств, «Аэросервис» приобрел и установил на Улан-Удэнском авиационном заводе дополнительные внешние топливные баки, также были приобретены внутренние баки.

«Мы учитывали малую заселенность территории и удаленность населенных пунктов Забайкальского края. Радиус действия вертолета „Ансат“ — 200-250 км. А наш вертолет при полной заправке может выполнять работы в радиусе 600-650 км», — пояснил гендиректор перевозчика Сергей Иваненко.