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Авиация

Ми-8АМТ с медицинским модулем поступил в парк забайкальской авиакомпании «Аэросервис»

В середине августа в читинском аэропорту Кадала прошла презентация нового вертолета Ми-8АМТ, выпущенного в этом году Улан-Удэнским авиазаводом, с медицинским модулем, поступившего в парк забайкальской авиакомпании «Аэросервис» в рамках программы развития санитарной авиации в России.

Все приобретаемые для использования в интересах санитарной авиации вертолеты оборудованы пилотажно-навигационным комплексом, позволяющим эксплуатировать воздушное судно в визуальных и приборных условиях полета, в том числе метеорологическим локатором, и медицинским модулем.

За счет собственных средств, «Аэросервис» приобрел и установил на Улан-Удэнском авиационном заводе дополнительные внешние топливные баки, также были приобретены внутренние баки.

«Мы учитывали малую заселенность территории и удаленность населенных пунктов Забайкальского края. Радиус действия вертолета „Ансат“ — 200-250 км. А наш вертолет при полной заправке может выполнять работы в радиусе 600-650 км», — пояснил гендиректор перевозчика Сергей Иваненко.

http://www.ato.ru/content/s-pomoshchyu-sanitarnogo-mi-8amt-my-planiruem-zakryt-vsyu-territoriyu-zabaykalskogo-kraya

Забайкальский край, Аэросервис, Ми-8АМТ, санитарная авиация
  • Великоросс Великоросс
    30.09.1714:20:04

    Первый модернизированный вертолет пополнил состав санавиации Забайкалья

    #959739
  • Нет аватара Мутантик
    30.09.1720:03:25

    Предлагаю отдельную рубрику посвятить СанАвиации!

    #959814
    • Human RS Human RS
      30.09.1720:25:16

      Нет смысла. Общего блога Авиация достаточно.

      #959822
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