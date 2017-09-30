Двухэтажный поезд начинает курсировать между Москвой и Кисловодском

Первый рейс двухэтажный поезд №¾ сообщением Москва — Кисловодск формирования Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» совершит из Кисловодска 2 августа, из Москвы — 4 августа.

На Юге России поезд будет делать остановки на 8 станциях: Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Невинномысск, Армавир-Ростовский, Кавказская, Тихорецкая и Ростов-Главный.В составе поезда — двухэтажные купейные вагоны и вагон СВ, штабной вагон, оборудованный купе для пассажира с ограниченными возможностями здоровья и для сопровождающего его лица, а также вагон-ресторан.

Инновационный подвижной состав позволил обеспечить не только комфортабельные условия поездки, но и привлекательные тарифы. Маршрут Москва — Кисловодск — Москва включен в систему динамического ценообразования , которая предусматривает изменение стоимости на билет в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест.

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