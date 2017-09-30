Работа ВКС в Сирии

В результате точных ракетно-авиационных ударов ВКС России с 19 по 29 сентября подтвержденные потери террористов составили 2 359 боевиков убитыми и около 2,7 тысяч ранеными. Среди них 16 полевых командиров различных уровней и более 400 экстремистов, выходцев из России и стран СНГ. Уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня (РСЗО), 149 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами ДШК («тачанок»), 17 «джихад-мобилей» и 51 склад боеприпасов.

Нанесение удара ВКС РФ по бронетехнике боевиков в провинции Идлиб

Скоординированные по времени и направлениям ударов вылазки боевиков на позиции сирийских войск в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор при поддержке авиации ВКС России были успешно нейтрализованы, а нападавшие боевики уничтожены.