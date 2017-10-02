На Крымском мосту выполнен пилотный участок верхнего слоя асфальта

Строители уложили верхний слой асфальтобетона на пилотном участке Крымского моста на острове Тузла. Это более 600 метров дорожного покрытия в направлении Крыма — асфальт, по которому в будущем году поедут автомобили. На пилотном участке дорожники отработали технологическую последовательность формирования полотна с учетом того, что часть подобных операций — это не только автоматизированная, но и трудоемкая ручная работа.

Верхний слой выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Это слой износа, поэтому в его составе повышенное содержание щебня. Он обеспечит требуемый коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорогой и долговечность покрытия. После укладки асфальта нам предстоит выполнить еще комплекс работ по устройству барьерного ограждения, мачт освещения, системы автоматического контроля дорожного движения.

В июле с этого участка на острове Тузла началась укладка нижнего слоя асфальтобетона толщиной 6 сантиметров. Затем дорожники приступили к устройству водоотвода, по которому вода будет стекать с дорожного полотна в водоотводные лотки и далее уходить в систему очистных сооружений. По оси водоотвода строители уложили дренажную смесь, установили водоприемные решетки, провели тестовую оценку стока воды и, получив плановые результаты, уложили верхний слой асфальтобетона толщиной 5 см. Таким образом, дорожное покрытие на пилотном участке было сформировано практически полностью.

Строители одновременно отрабатывают технологию устройства дорожного полотна в зонах, расположенных у деформационных швов. Такие швы — это металлические конструкции с резиновой «гармошкой», которые исключают деформации мостовых пролетов в местах сопряжения в случае перепадов температуры или сейсмических нагрузок. По большей части трассы моста расстояние между швами составляет около 220 метров (четыре пролета). Задача дорожников — обеспечить формирование максимально ровной поверхности проезжей части, чтобы асфальт «слился» с деформационными швами так, что автомобилист не почувствовал какого-либо дискомфорта при их пересечении.

Дорожное покрытие Крымского моста почти по всей трассе двухслойное общей толщиной 11 см (на участках сопряжения по берегам Керченского пролива дорожное покрытие трехслойное). Асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума — современного вяжущего материала. Он делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам. В смесях — исключительно кубовидный щебень узких фракций, содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы близко к нулю. Оптимальный состав смеси и высокая степень уплотнения гарантируют прочность, долгий срок службы и водостойкость покрытия.

Тип и марка асфальтобетона, его компоненты и пропорциональный состав определялись на основании проектной категории дороги, условий эксплуатации моста и климатических особенностей региона. Состав подбирался и рассчитывался в строительной лаборатории. Асфальтобетон производится на заводах, построенных по обоим берегам Керченского пролива.