Обзор дорожной реконструкции в России

На автодорогах Оренбургской области после ремонта сдано в эксплуатацию 113 км.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Приуралье» восстановило эксплуатационные характеристики проезжей части на восьми участках Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница Республикой Казахстан, трех участках М-5 «Урал» и двух — А-305 Оренбург — Илек — граница с Республикой Казахстан.

Федеральные дорожники устроили шероховатое покрытие с применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20, нанесенной на вяжущий материал. Данная технология предохраняет верхний слой дорожной одежды от разрушений, образования трещин, колейности, при этом повышает сцепление с колесами автомобиля, а в конечном итоге, увеличивает срок службы дорожного полотна.

На трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница Республикой Казахстан таким образом защитили 78 км проезжей части. На М-5 «Урал» и А-305 Оренбург — Илек — граница с Республикой Казахстан поверхностную обработку провели на 19 км и 16 км соответственно. Кроме того, на всех указанных участках дорожники уплотнили обочины щебеночно-гравийно-песчаной смесью и укрепили ранее сфрезерованным материалом.

В Тверской области выполнен ремонт дороги «Устюжна — Сандово — Молоково — Хабоцкое».

В Тверской области выполнен ремонт 6-ти км автодороги «Устюжна — Сандово — Молоково — Хабоцкое», которая связывает регион с соседней Вологодской областью. Работы велись с августа этого года.

Из 6-ти км отремонтированной автодороги более 2 км проходят по Краснохолмскому и около 4 км — по Молоковскому районам. На объекте уже выполнены все предусмотренные государственным контрактом работы. Подрядной организацией ООО «ЛВ-Сервис» отфрезеровано существующее и уложено новое асфальтобетонное покрытие, отремонтированы два съезда на автодороги второго класса «Малые Дельки — Кузнецково» и «Большие Дельки — Горка», укреплены обочины, нанесена дорожная разметка.

На отремонтированном участке произвели отбор проб асфальтобетона для дальнейшего подтверждения качества используемых материалов в строительной лаборатории Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области.

Справочно: Всего в текущем году на территории Верхневолжья планируется отремонтировать более 300 км региональных дорог, 190 км местных и около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий. Бюджет Дорожного фонда Тверской области составил более 8 млрд рублей. Объём финансирования из регионального бюджета увеличен почти на 1,4 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

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