ОАО «РЖД» приступает ко второму этапу эксплуатации грузовых вагонов с нагрузкой 27 тонн на ось

Участок Смычка — Качканар станет полигоном для мониторинга состояния инфраструктуры и отработки технологий содержания в пути в условиях тяжеловесного движения.

На участке Смычка — Качканар Свердловской железной дороги начался второй этап подконтрольной эксплуатации инновационных грузовых вагонов с повышенной нагрузкой 27 тонн на ось, сообщает пресс-служба СвЖД. Данный полигон, в соответствии с поручением Правительства РФ, определен для мониторинга состояния инфраструктуры и отработки технологий содержания пути в условиях эксплуатации поездов, сформированных из инновационных вагонов повышенной грузоподъемности. Во время второго этапа испытаний, которые продлятся до 30 ноября, специалисты проведут сравнительный анализ ходовых и динамических характеристик новых вагонов, изучат уменьшение динамического воздействия на путь, снижение сопротивления движению и повышение погонной нагрузки.

В результате ОАО «РЖД» получит комплексную оценку эффективности повышения осевой нагрузки с учетом множества факторов: затрат на содержание инфраструктуры и локомотивного парка, на топливно-энергетические ресурсы; повышения провозной способности, увеличения объемов перевозок и др. Данная оценка позволит принять взвешенные решения о дальнейшем направлении развития тяжеловесного движения, рассчитать оптимальные параметры вагонного и локомотивного парков ОАО «РЖД». Как ранее сообщал Gudok.ru, 23 мая ОАО «Российские железные дороги» организовало круглый стол по вопросам повышения эффективности грузовых перевозок с помощью организации тяжеловесного движения. В ходе круглого стола президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров отметил, что компания ведет целенаправленную работу по развитию тяжеловесного движения, и первый ее этап, основанный на разработке и широком применении грузовых вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось, можно считать состоявшимся.