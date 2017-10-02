В Московской области открыт новый детский сад

Новый детский сад, рассчитанный на 152 места, начал свою работу в Химках. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Дошкольное учреждение располагается на территории жилого комплекса „Мишино“ в мкр-н Клязьма-Старбеево и занимает площадь порядка 4 тыс. кв. м. В трехэтажном здании размещены пищеблок, медицинская часть, музыкальный зал, игровые комнаты и спальни, раздевалки, служебно-бытовые помещения. Главная изюминка сада — огромный спортивный зал, площадь которого составляет порядка 200 кв. м», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дошкольное учреждение рассчитано на 152 места. Кроме того, в планах администрации Химок на 2017 г. строительство семи детских садов, общая вместимость каждого — от 60 до 220 мест.