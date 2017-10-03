В Рыбинске спущен на воду обновлённый «Ламантин»
Сегодня в Рыбинске на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» спущен на воду первый пограничный сторожевой катер обновлённого проекта 1496М1 «Ламантин». Проект катера разработан КБ ССЗ «Вымпел» совместно с Центральным научно-исследовательским институтом морского флота (ЦНИИМФ) с учётом пожеланий заказчика, теперь «Ламантин» сочетает качества патрульного катера и буксира. Катер был заложен 24 июня прошлого года.
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 112 т.
Главные размерения: длина — 29.1 м, ширина — 6.5 м, осадка — 1.9 м.
Максимальная скорость хода: 18 узлов
Дальность плавания: 1000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 5 человек
Вооружение — пулемёт
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03.10.1716:51:28