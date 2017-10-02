Завершен первый этап модернизации ОАО «Селенгинский ЦКК»

Первый этап модернизации производства ОАО «Селенгинский ЦКК» был реализован при финансовой поддержке банка ВТБ в размере 1,2 млрд рублей.

Председатель Совета директоров ОАО «Селенгинский ЦКК» Евгений Пруидзе прокомментировал: «В рамках технического перевооружения производства мы радикально обновили картоноделательную машину; установили новое оборудование по сортированию и размолу целлюлозной массы; произвели капитальный ремонт содорегенерационного котла № 3 и паровой турбины ТГ-1, а в марте 2018 г. приступим к монтажу нового биотопливного котла производительностью 75 тонн пара в час. Благодаря реализации проекта планируем увеличить выпуск тарного картона до 150 тысяч тонн в год, улучшить качество продукции при снижении ее себестоимости».

Справка:

ОАО «Селенгинский ЦКК» — крупнейший производитель картона и гофропродукции в Восточной Сибири (ежегодный выпуск тасного картона — до 100 тысяч тонн, гофропродукции — 60 млн м2). Комбинат был введен в эксплуатацию в 1973 г. в качестве градообразующего предприятия. ОАО «СЦКК» также несет на себе функцию по обеспечению теплоэнергией пос. Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия с населением 14 тыс. человек.