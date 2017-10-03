Грузооборот ООО «Порт Высоцкий» за 9 месяцев 2017 года вырос на 14,8% - до 5,19 млн тонн

Грузооборот ООО «Порт Высоцкий» за январь-сентябрь 2017 года составил 5 млн 196 тыс. 095,991 тонн энергетического угля, что на 14,8% превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Перевалка в сентябре текущего года составила 495 тыс. 543,803 тонн угля.

Порт Высоцк расположен в Ленинградской области. В порту работают две стивидорных компании — ООО «Порт Высоцкий» и ООО «РПК-Высоцк-Лукойл-II». В мае 2012 года правительство России приняло решение расширить порт Высоцк за счет включения в состав его границ земельных участков и прилегающей к ним акватории, занятых объектами строящегося на мысе Путевой морского терминала, предназначенного для перевалки генеральных грузов, мощностью до 3 млн тонн в год.

Грузооборот ООО «Порт Высоцкий» в 2016 году вырос в сравнении с показателем 2015 года на 8,22% - до 6,14 млн тонн. «Порт Высоцкий» специализируется на перевалке российского угля на экспорт в страны Западной Европы. Глубина подходного канала и акватории порта составляет 12,7 м, ширина — 200 м.