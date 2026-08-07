Российское предприятие «Элтекс» (Новосибирск) 6 августа 2026 года сообщило о запуске в серийное производство двух новых моделей беспроводных точек доступа стандарта IEEE 802.11be с поддержкой MLO, модуляции 4096‑QAM и бесшовным роумингом 802.11r/k/v.

Это вторая и третья модель в линейке таких устройств собственной разработки предприятия с поддержкой Wi-Fi 7 поколения. Что известно о новом российском оборудовании?

Еще весной 2026 года «Элтекс» начал выпуск первой корпоративной точки доступа с поддержкой Wi‑Fi 7 собственной разработки — WEP‑550K. Чуть позже появился первый отечественный абонентский терминал xPON Wi-Fi 7 — Eltex NTU-RG-5720L.

Как сообщили в компании, новые модели WEP‑500K и WEP‑50L ориентированы на различные эксплуатационные сценарии: от высоконагруженных сред с большим числом активных абонентов до стандартных офисных и коммерческих пространств. Важное преимущество обеих моделей — поддержка технологии MLO (Multi-Link Operation), позволяющая совместимым клиентским устройствам одновременно задействовать несколько радиоканалов. Это даёт прирост пропускной способности, повышает стабильность сеанса связи и сокращает задержки. Применение модуляции 4096‑QAM обеспечивает более высокую плотность упаковки данных в условиях устойчивого радиосигнала, а реализация протоколов 802.11r/k/v гарантирует оперативное переключение абонентов между точками доступа без обрыва соединения. Для интеграции в проводную сеть устройства оснащены портами 2.5G и 1G, а поддержка PoE+ даёт возможность передавать данные и питание по одному кабелю.

Модель WEP‑500K функционирует в трёх частотных диапазонах — 2,4, 5 и 6 ГГц. Конфигурация MU‑MIMO распределена следующим образом: 2×2 в диапазоне 2,4 ГГц и 3×3 в диапазонах 5 и 6 ГГц. В диапазоне 6 ГГц доступны каналы шириной до 320 МГц, что позволяет достигать пиковой канальной скорости 8647 Мбит/с. Одна точка доступа способна обслуживать до 1024 клиентских устройств одновременно. Благодаря дополнительному частотному диапазону и расширенным каналам WEP‑500K оптимально подходит для объектов с высокой концентрацией пользователей и интенсивным трафиком — офисов открытой планировки, бизнес-центров, учебных аудиторий, гостиничных комплексов, торговых площадей, конференц- и выставочных залов.

Модель WEP‑50L, в свою очередь, создана для массового развёртывания в условиях повседневной эксплуатации. Устройство работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц с двумя радиоинтерфейсами и конфигурацией MU‑MIMO 2×2. Канальная скорость составляет 688 Мбит/с на 2,4 ГГц и 2882 Мбит/с на 5 ГГц. В текущей версии программного обеспечения WEP‑50L поддерживает до 119 одновременных подключений, однако в следующих релизах ПО производитель планирует увеличить этот показатель до 480. Модель адресована офисным помещениям, переговорным, небольшим гостиницам, образовательным и государственным учреждениям, магазинам и другим объектам со стандартными нагрузками.

Разработчики подчёркивают, что новые WEP‑500K и WEP‑50L полностью совместимы в рамках единой инфраструктуры с ранее выпущенной флагманской моделью WEP‑550K. Это даёт заказчикам гибкость при проектировании сети: в крупных конференц-залах можно устанавливать WEP‑550K, в открытых офисных пространствах — WEP‑500K, а в кабинетах и переговорных — WEP‑50L. Централизованное управление всеми тремя моделями осуществляется через аппаратные контроллеры WLC или программный контроллер vWLC. Администратор получает возможность единообразно настраивать беспроводную сеть, применять сквозные политики безопасности, мониторить состояние оборудования и проводить обновления прошивок. Такая архитектура позволяет развивать инфраструктуру поэтапно, сохраняя при этом целостность системы управления.

Кратко о зарубежных аналогах нового российского оборудования, представленных на рынке. На глобальном рынке Wi‑Fi 7 уже существует обширная конкурентная среда. Cisco предлагает линейку глобальных точек доступа, включая модели серий 9170, которые доступны к заказу с конца 2024 года. HPE Aruba Networking выпустила флагманскую серию 750 Campus с тремя 4×4 MIMO-радио и двумя 10-гигабитными портами. RUCKUS Networks представила модели R770, R575 и H375 для различных сценариев — от high‑density до номеров гостиниц. Extreme Networks в мае 2026 года анонсировала сразу несколько серий — AP5022/AP5060 с тремя 4×4 радио и бюджетные AP3020/AP3060 с 2×2. Alcatel-Lucent Enterprise развивает полную линейку OmniAccess Stellar — от входной модели AP1501 до высокопроизводительной AP1540 с двумя 10-гигабитными аплинками. TP‑Link в экосистеме Omada предлагает модели EAP787 (до 12 Гбит/с, более 510 клиентов), EAP770 и настенный EAP775. Ubiquiti представила UniFi E7 с 10-потоковой архитектурой и поддержкой более 1000 клиентов. Также на рынке присутствуют решения Zyxel (WBE665S, IP67), D-Link (DAP-E9560) и Edgecore (EAP115 для номерных развёртываний).

Михаил Петровский