Новости судостроения



(С) фото Виталий В (http://fleetphoto.ru)

В августе текущего года судоремонтный завод «Красная Кузница» (г.Архангельск) построил второй буксир «Буй» проекта 05ТМ типа РБТ

«Буй» — второе судно в серии буксиров этого проекта, строящихся на заводе. Головной буксир в серии — «Бакен» был построен и спущен на воду в 2016 году .

По традиции во время церемонии спуска старший юрисконсульт завода Анна Декополитова разбила о борт буксира бутылку шампанского, став крестной матерью этого судна.

Проект буксира, по классификации «однопалубный двухвинтовой ледокольный малогабаритный рейдовый буксир со служебными помещениями в корпусе и ходовой рубкой на палубе», разработан специалистами конструкторского отдела завода, соответствует требованиям Правил Российского речного регистра судоходства. Судно относится к третьей группе по классификации СанПиН 2.5.2-703-98.

Буксир предназначен для:

выполнения речных буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде;

проводки судов в акватории портов и постановки к причалу;

выполнения эскортных операций при проводке кораблей до выхода в море;

снятия с мели кораблей и судов на речных акваториях.

Буксир может работать в речных бассейнах на волнении с высотой волны однопроцентной обеспеченности не более 1,2 метра.

Общее количество буксиров этого проекта, запланированных к постройке, пока определено в количестве четырех единиц. Учитывая пожелания заказчиков, их количество может быть увеличено.

В рамках международной выставки «НЕВА-2017» в компании Laky Verf (г.Шлиссельбург) спустили на воду еще один многофункциональный катер проекта 14М.

После успешного прохождения ходовых испытаний судно отправилось к заказчику.

Крестной мамой катера стала сотрудница компании Евгения Великанова, которая пожелала своему крестнику 7 футов под килем.

Строительство судна ведется под надзором РС (Российского Морского Регистра Судоходства).

Максимальная скорость, которую может развить катер проекта 14М — свыше 30 узлов, он может быть использован в качестве патрульного, инспекторского, штабного, служебно-разъездного и природоохранного судна в акватории прибрежной морской зоны, устьях крупных рек, на внутренних водных путях.

Источники:

http://krasnaya-kuznitca....B8%D1%86%D0%B0_3_0917.pdf

http://lakyverf.com/html/news.html#16