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Судостроение и судоходство

Новости судостроения

  • (С) фото Виталий В (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Виталий В (http://fleetphoto.ru)

В августе текущего года судоремонтный завод «Красная Кузница» (г.Архангельск) построил второй буксир «Буй» проекта 05ТМ типа РБТ

«Буй» — второе судно в серии буксиров этого проекта, строящихся на заводе. Головной буксир в серии — «Бакен» был построен и спущен на воду в 2016 году.

По традиции во время церемонии спуска старший юрисконсульт завода Анна Декополитова разбила о борт буксира бутылку шампанского, став крестной матерью этого судна.

Проект буксира, по классификации «однопалубный двухвинтовой ледокольный малогабаритный рейдовый буксир со служебными помещениями в корпусе и ходовой рубкой на палубе», разработан специалистами конструкторского отдела завода, соответствует требованиям Правил Российского речного регистра судоходства. Судно относится к третьей группе по классификации СанПиН 2.5.2-703-98.

Буксир предназначен для:

  • выполнения речных буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде;
  • проводки судов в акватории портов и постановки к причалу;
  • выполнения эскортных операций при проводке кораблей до выхода в море;
  • снятия с мели кораблей и судов на речных акваториях.

Буксир может работать в речных бассейнах на волнении с высотой волны однопроцентной обеспеченности не более 1,2 метра.

Общее количество буксиров этого проекта, запланированных к постройке, пока определено в количестве четырех единиц. Учитывая пожелания заказчиков, их количество может быть увеличено.

В рамках международной выставки «НЕВА-2017» в компании Laky Verf (г.Шлиссельбург) спустили на воду еще один многофункциональный катер проекта 14М.

После успешного прохождения ходовых испытаний судно отправилось к заказчику.

Крестной мамой катера стала сотрудница компании Евгения Великанова, которая пожелала своему крестнику 7 футов под килем.

Строительство судна ведется под надзором РС (Российского Морского Регистра Судоходства).

Максимальная скорость, которую может развить катер проекта 14М — свыше 30 узлов, он может быть использован в качестве патрульного, инспекторского, штабного, служебно-разъездного и природоохранного судна в акватории прибрежной морской зоны, устьях крупных рек, на внутренних водных путях.

Источники:

 http://krasnaya-kuznitca....B8%D1%86%D0%B0_3_0917.pdf 

 http://lakyverf.com/html/news.html#16 


Архангельск, Красная кузница, буксир, 05ТМ, РБТ, Ленинградская обл, Шлиссельбург, Laky Verf, Озерная верфь, катер, 14М
  • Нет аватара uta7842
    03.10.1716:37:57

    Заглавная фотография крайне неудачная   

    #960548
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      03.10.1718:36:30

      (пожимая плечами) ну старый дебаркадер. Ну и чо? Там вообще еще недавно вообще разруха была, а теперь вон не только ремонт, но и строение. Впрочем можно вырезать фотки из заводской многотиражки без этого, но они будут ч/б

      #960596
  • Нет аватара Aleks
    03.10.1718:29:48

    Для «Звездочки» буксиры…в смысле для головной организации.

    Отредактировано: Aleks~18:30 03.10.17
    #960592
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      03.10.1718:33:31

      Для себя вроде были. В смысле для самой «Кузници»

      #960595
      • Нет аватара Aleks
        03.10.1718:37:40

        Нет…Для водно-транспортного цеха «Звездочки».

        Отредактировано: Aleks~18:40 03.10.17
        #960597
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          03.10.1718:42:36

          Ну, «Бакен» вообще выставлялся на продажу, но вон он там за «Буем» прячется. Сдается мне, что изначально не для кого, а там уж кому пригодятся    

          #960600
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