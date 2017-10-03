Новости судостроения
В августе текущего года судоремонтный завод «Красная Кузница» (г.Архангельск) построил второй буксир «Буй» проекта 05ТМ типа РБТ
«Буй» — второе судно в серии буксиров этого проекта, строящихся на заводе. Головной буксир в серии — «Бакен» был построен и спущен на воду в 2016 году.
По традиции во время церемонии спуска старший юрисконсульт завода Анна Декополитова разбила о борт буксира бутылку шампанского, став крестной матерью этого судна.
Проект буксира, по классификации «однопалубный двухвинтовой ледокольный малогабаритный рейдовый буксир со служебными помещениями в корпусе и ходовой рубкой на палубе», разработан специалистами конструкторского отдела завода, соответствует требованиям Правил Российского речного регистра судоходства. Судно относится к третьей группе по классификации СанПиН 2.5.2-703-98.
Буксир предназначен для:
- выполнения речных буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде;
- проводки судов в акватории портов и постановки к причалу;
- выполнения эскортных операций при проводке кораблей до выхода в море;
- снятия с мели кораблей и судов на речных акваториях.
Буксир может работать в речных бассейнах на волнении с высотой волны однопроцентной обеспеченности не более 1,2 метра.
Общее количество буксиров этого проекта, запланированных к постройке, пока определено в количестве четырех единиц. Учитывая пожелания заказчиков, их количество может быть увеличено.
В рамках международной выставки «НЕВА-2017» в компании Laky Verf (г.Шлиссельбург) спустили на воду еще один многофункциональный катер проекта 14М.
После успешного прохождения ходовых испытаний судно отправилось к заказчику.
Крестной мамой катера стала сотрудница компании Евгения Великанова, которая пожелала своему крестнику 7 футов под килем.
Строительство судна ведется под надзором РС (Российского Морского Регистра Судоходства).
Максимальная скорость, которую может развить катер проекта 14М — свыше 30 узлов, он может быть использован в качестве патрульного, инспекторского, штабного, служебно-разъездного и природоохранного судна в акватории прибрежной морской зоны, устьях крупных рек, на внутренних водных путях.
Источники:
http://krasnaya-kuznitca....B8%D1%86%D0%B0_3_0917.pdf
-
- d-tatarinov
- 03.10.201715:35
- 6
03.10.1716:37:57
03.10.1718:36:30
03.10.1718:29:48
03.10.1718:33:31
03.10.1718:37:40
03.10.1718:42:36