В Тульской области состоялась церемония закладки первой опоры будущего завода «Арнест МеталлПак»

На территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая» состоялась символическая закладка первой опоры будущего завода ООО «Арнест МеталлПак».

Соглашение с одним из лидеров химической промышленности региона, компанией ОАО «Арнест», которая является учредителем ООО «Арнест МеталлПак», предусматривает строительство завода по производству жестяного баллона с перспективой создания производства косметических изделий, товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке. Проект реализуется в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Узловая» в Тульской области, резидентом которой компания стала в 2016 году.

В августе компания вышла на строительную площадку и на данный момент уже завершила нулевой цикл строительства. В декабре этого года планируется поставка оборудования. Запуск производства намечен на первый квартал следующего года.

Объем инвестиций в проект составит до 1,58 млрд рублей. Планируется создать до 400 высокопроизводительных новых рабочих мест. Реализация проекта направлена на импортозамещение и наращивание товарного высокотехнологичного экспорта, сообщает пресс—секретарь АО «Корпорация развития Тульской области».

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая» создана на территории Тульской области в 2016 году. Ее площадь составляет 471 гектар. ОЭЗ ППТ «Узловая» находится на пересечении федеральной автомагистрали М4 «Дон» и автомобильной дороги Р-140 Тула — Новомосковск между 2 крупнейшими промышленными центрами региона — Тулой и Новомосковском.

Управляющей компанией особой экономической зоны «Узловая» является АО «Корпорация развития Тульской области». Корпорация — региональный институт развития, занимающийся привлечением инвестиций в регион, сопровождением инвестиционных проектов, созданием и развитием индустриального парка и особой экономической зоны.

В настоящее время Корпорация ведет работу по подведению инфраструктуры, необходимой резидентам ОЭЗ ППТ «Узловая» для реализации инвестиционных проектов.

Основными резидентами ОЭЗ ППТ «Узловая» станут компании, которые ведут свою деятельность в сфере машиностроения, станкостроения, металлообработки, производства автокомпонентов, строительных материалов. Корпорация развития и правительство Тульской области ведут постоянную работу, направленную на привлечение новых инвесторов в регион, в том числе в индустриальный парк и особую экономическую зону «Узловая».

На сегодняшний день резидентами ОЭЗ «Узловая» помимо ООО «Арнест МеталлПак» являются еще семь компаний.