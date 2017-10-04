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Ход строительства нового металлургического завода в Тульской области

Видео июнь 2017 г.

Первую очередь производства мощностью 1,7 млн тонн сортового и фасонного проката планируется к запуску в 2017-2018 гг. Общий объем инвестиций в строительство составляет почти 44 млрд рублей.

Комплекс, создаваемый в Туле, станет первым на территории европейской части России полностью интегрированным металлургическим сортопрокатным предприятием на базе передовой конвертерной технологии и первым в современной истории России новым конвертерным производством.

С вводом комплекса в эксплуатацию будет создано более 1600 новых постоянных рабочих мест.В настоящее время в строительстве задействовано более 1 тыс. высококвалифицированных работников.

http://newstula.ru/fn_273985.html

http://www.metholding.ru/press/releases/tulachermet-stal-minpromtorg-rf-i-pravitelstvo-tulskoy-oblasti-na-pmef-2017-podpisali-memorandum-o-v/

строительство
  • Нет аватара termometrix
    04.10.1720:51:16

    Нужен дух созидания

    #960997
  • Нет аватара nabludatel71
    04.10.1721:01:48

    По тому, что я видел летом, проезжая мимо, запуском в этом году не пахнет.

    Но вообще, ждём, очень ждём — давно пора было сталепрокатный цех построить! Помнится, в середине 2000-х гг. вроде серьёзно собирались, я лично в одном из отраслевых прогнозов ставил появление производства к 2010 г. (а я обычно скептически подходил к таким вопросам) — но не срослось.

    #961002
    • Нет аватара termometrix
      04.10.1721:16:10

      Пусть будет и в 2018 г. и даже 2019 г. -самое важное запустить.

      #961009
  • Нет аватара termometrix
    04.10.1721:20:35

    [02.03.2017]

    На площадке строительства совмещенного комплекса производств метанола и аммиака М-450/А-135, занимающего площадь почти в 5 гектаров, посменно трудятся около тысячи двухсот строителей из различных подрядных организаций, чтобы в срок реализовать планы ОАО «Щекиноазот». В 2017 году им предстоит полностью завершить строительство и монтаж объекта, с тем, чтобы химики могли начать пуско-наладочные работы.

    Настоящий проект уникален тем, что первая часть технологического процесса, конверсия природного газа, для обоих продуктов общая. В первую очередь производится метанол, в трех последовательно расположенных реакторах синтеза метанола, причем, его — втрое больше, чем аммиака, который получается из оставшегося газа в реакторе синтеза аммиака. Подобная схема в мире существует пока только в проекте на бумаге, так что «Щекиноазот» станет первым в применении данной технологии в эксплуатации.Здесь в одной технологической цепочке получается два продукта — 450 тысяч тонн метанола и 135 тысяч тонн аммиака в год. Особенностью является единая для обоих продуктов стадия подготовки газа, следующий шаг — получение метанола, и далее — из оставшейся части газа — аммиака.

     http://n-azot.ru/news.php?news_id=1039〈=RU 

    Отредактировано: termometrix~21:24 04.10.17
    #961012
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