Ход строительства нового металлургического завода в Тульской области

Видео июнь 2017 г.

Первую очередь производства мощностью 1,7 млн тонн сортового и фасонного проката планируется к запуску в 2017-2018 гг. Общий объем инвестиций в строительство составляет почти 44 млрд рублей.

Комплекс, создаваемый в Туле, станет первым на территории европейской части России полностью интегрированным металлургическим сортопрокатным предприятием на базе передовой конвертерной технологии и первым в современной истории России новым конвертерным производством.

С вводом комплекса в эксплуатацию будет создано более 1600 новых постоянных рабочих мест.В настоящее время в строительстве задействовано более 1 тыс. высококвалифицированных работников.

http://newstula.ru/fn_273985.html