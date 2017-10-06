В разгаре первые испытания камер сгорания нового поколения для двигателей спутников

НОВАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ ЗАМЕНИТ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДВИГАТЕЛИ КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ

В разгаре первые испытания прототипов камеры сгорания двигателей нового поколения для спутников. Над устройством работают ученые Уральского федерального университета и Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (ИВТЭ УрО РАН).

Исследователи получили поддержку правительства, которое выделило на три года работы 34 млн рублей по федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Задача ученых — выработать технологию производства камеры внутреннего сгорания для двигателя малой тяги.

«Камеру мы создаем по технологии высокотемпературной гальванопластики, она сделает возможной работу двигателя спутника на новом топливе, которое мы называем „зеленым“. Благодаря послойному нанесению иридия и рения камера работает при температуре 2000 градусов, повышается импульс, увеличивается полезная нагрузка и уменьшается количество отказов», — рассказал один из разработчиков проекта Андрей Исаков. По словам ученого, вместе с прототипом тестируется и новое топливо. В планах исследователей сделать установку универсальной.

«Пока мы проводим исследования в условиях совместной лаборатории УрФУ и ИВТЭ УрО РАН (создана совместно ФАНО, — прим. ред.). По итогам примем решение о создании опытного производства у индустриального партнера — компании „Композит“ в подмосковном Королеве», — добавил Исаков.

Руководителем проекта выступил заведующий кафедрой технологии электрохимических производств УрФУ Юрий Зайков.

Напомним, победителями очередного конкурса федеральной целевой программы стали три научных проекта УрФУ.