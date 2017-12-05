Под Амуром пробурили первую ветку трансграничного тоннеля газопровода «Сила Сибири»

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Строители пробурили первую ветку трансграничного тоннеля под Амуром в окрестностях Верхнеблаговещенского и в ближайшее время приступят ко второй. Затем начнется прокладка труб для поставок российского газа в КНР. Завершается сооружение приёмных котлованов участка магистрального перехода, который свяжет отечественную газотранспортную систему с китайской.

Параллельно с возведением под Свободным Амурского ГПЗ прокладываются артерии, по которым очищенный метан направится в районы области и другие регионы Дальнего Востока.

Первая спецтехника зашла в окрестности Верхнеблаговещенского в конце весны. Сейчас на бывшем пустыре уже возвышаются производственные сооружения и мини-посёлок для строителей.

Длина тоннеля — почти 1 300 метров, ширина — около 2 с половиной. Он пролегает под дном реки на глубине 20 метров. Здесь пройдёт основная ветка, в 50 метрах будет еще резервная. Этот подводный переход свяжет китайский газопровод с «Силой Сибири».

Тоннель пробурили со стороны Китая и обустроили за полгода. Внутри проложена узкоколейная железная дорога для работы технологического транспорта. Проходческая установка уже переправлена на сопредельный берег, где ведется подготовка к запуску по второй линии. Это полностью на себя взяли китайские подрядчики.

«Я участвовал в строительстве четырех газопроводов и комплексов у нас, но на таком проекте впервые — под водой и под землёй. Мы применяем самые лучшие технологии, работаем по стандартам международного уровня, соблюдая и российские, и наши расчёты и требования. И вашей стороне мы благодарны за сотрудничество и поддержку, и поэтому у нас всё по графику», — говорит начальник отдела строительства нефтегазопроводного управления Сюй Лян Лян.

На время строительства трансграничного перехода специально был создан пункт пропуска Верхнеблаговещенский. Подобный действовал в Джалинде, где несколько лет назад тоже под Амуром прокладывали нефтяную трубу. При этом нет каких-то специальных или упрощённых процедур.

Вся необходимая для строительства техника оформляется по процедуре временного ввоза, после реализации проекта агрегаты вернут в Китай. Сейчас параллельно с подготовкой к бурению второй ветки тоннеля завершается сооружение приёмных котлованов.

«Данный котлован был выполнен методом строительства „стена в грунте“. После того, как щит был принят на российской стороне в данном котловане, он был через него демонтирован, и в последующем котлован будет использован для того, чтобы обеспечить монтаж магистрального газопровода и выход его в линию», — поясняет руководитель группы по строительству трансграничного перехода и газоизмерительной станции ООО «Газпром трансгаз Томск» Андрей Песков.

С окончанием строительства трансграничного тоннеля пункт пропуска будет закрыт. Вблизи перехода в Верхнеблаговещенском ведутся работы по строительству газоизмерительной станции. Экспортировать российский газ в Поднебесную рассчитывают начать с декабря 2019-го.

Договором, который был подписан пять с половиной лет назад в присутствии Президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, предусмотрена транспортировка около 38 миллиардов кубометров в год.