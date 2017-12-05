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Под Амуром пробурили первую ветку трансграничного тоннеля газопровода «Сила Сибири»

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Строители пробурили первую ветку трансграничного тоннеля под Амуром в окрестностях Верхнеблаговещенского и в ближайшее время приступят ко второй. Затем начнется прокладка труб для поставок российского газа в КНР. Завершается сооружение приёмных котлованов участка магистрального перехода, который свяжет отечественную газотранспортную систему с китайской.

Параллельно с возведением под Свободным Амурского ГПЗ прокладываются артерии, по которым очищенный метан направится в районы области и другие регионы Дальнего Востока.

Первая спецтехника зашла в окрестности Верхнеблаговещенского в конце весны. Сейчас на бывшем пустыре уже возвышаются производственные сооружения и мини-посёлок для строителей.

Длина тоннеля — почти 1 300 метров, ширина — около 2 с половиной. Он пролегает под дном реки на глубине 20 метров. Здесь пройдёт основная ветка, в 50 метрах будет еще резервная. Этот подводный переход свяжет китайский газопровод с «Силой Сибири».

Тоннель пробурили со стороны Китая и обустроили за полгода. Внутри проложена узкоколейная железная дорога для работы технологического транспорта. Проходческая установка уже переправлена на сопредельный берег, где ведется подготовка к запуску по второй линии. Это полностью на себя взяли китайские подрядчики.

«Я участвовал в строительстве четырех газопроводов и комплексов у нас, но на таком проекте впервые — под водой и под землёй. Мы применяем самые лучшие технологии, работаем по стандартам международного уровня, соблюдая и российские, и наши расчёты и требования. И вашей стороне мы благодарны за сотрудничество и поддержку, и поэтому у нас всё по графику», — говорит начальник отдела строительства нефтегазопроводного управления Сюй Лян Лян.

На время строительства трансграничного перехода специально был создан пункт пропуска Верхнеблаговещенский. Подобный действовал в Джалинде, где несколько лет назад тоже под Амуром прокладывали нефтяную трубу. При этом нет каких-то специальных или упрощённых процедур.

Вся необходимая для строительства техника оформляется по процедуре временного ввоза, после реализации проекта агрегаты вернут в Китай. Сейчас параллельно с подготовкой к бурению второй ветки тоннеля завершается сооружение приёмных котлованов.

«Данный котлован был выполнен методом строительства „стена в грунте“. После того, как щит был принят на российской стороне в данном котловане, он был через него демонтирован, и в последующем котлован будет использован для того, чтобы обеспечить монтаж магистрального газопровода и выход его в линию», — поясняет руководитель группы по строительству трансграничного перехода и газоизмерительной станции ООО «Газпром трансгаз Томск» Андрей Песков.

С окончанием строительства трансграничного тоннеля пункт пропуска будет закрыт. Вблизи перехода в Верхнеблаговещенском ведутся работы по строительству газоизмерительной станции. Экспортировать российский газ в Поднебесную рассчитывают начать с декабря 2019-го.

Договором, который был подписан пять с половиной лет назад в присутствии Президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, предусмотрена транспортировка около 38 миллиардов кубометров в год.

http://gtrkamur.ru/news/2017/12/05/23974

Амурская область, Сила Сибири
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  • Нет аватара alex_uns
    05.12.1710:38:31

    Название газопровода — «Сила Сибири» в кавычках мне кажется не склоняется.

    #983164
    • Нет аватара Bart
      06.12.1701:58:30

      Гораздо логичнее было бы назвать его «Сила Китая»

      #983584
  • Нет аватара zspe
    05.12.1711:49:05

    А почему тоннель, а не просто на дно трубу уложить, как в море?

    #983186
  • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
    05.12.1712:47:35

    Два тоннеля в Китай? Не опасно? Заряды подрывные, надеюсь, заложены заранее?

    #983215
    • von_gobelen von_gobelen
      05.12.1718:46:18

      Так китайцы тоннели строят, вот в чём фокус. Посмотрите сюжет, там видны рабочие.

      #983383
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара Strompok
      05.12.1714:39:12

      Эти слезы уже не катят. все Ок. Им только метан будут поставлять. пусть греются, а то замерзнут, как украинцы)

      ГПЗ Газпром строит на Амуре. Одного гелия будет вынимать 60 млн кубов в год. Это около трети мирового производства. будут вам и доллары и йены и фунты…

      Отредактировано: Strompok~14:42 05.12.17
      #983258
      • plus.google.comu0118414146915687639148 plus.google.comu0118414146915687639148
        05.12.1714:52:52

        Еще Сибур рядом завод будет строить,переработка неметановых фракций с ГПЗ

        #983266
        • Нет аватара Strompok
          05.12.1714:59:38

          Да, после 3=й ветки, все полезное вынут и гелий, и этан. и легкие фракции… Все нам на переработку.

          15 тыс. строителей будут строить и на НПЗ ЗапСибНефтехиме сейчас 14 тыс. работает.

          #983267
    • Нет аватара монархист
      05.12.1714:45:22

      Обама, далеко не дурак (нобелевский лауреат и в то время президент США) его цитата «Мы порвали экономику России в клочья"

      А почему мы живы? А потому что сеть газопроводов — «Северный поток» и прочих обеспечила необходимый валютный доход страны. Ну и конечно наши крестьяне в очередной раз спасли Россию.

      #983261
      • Нет аватара Strompok
        05.12.1714:50:45

        Мы живы потому что у нас состояние депрессивное в головах после 90-х. А все остальное вполне приличное. Ну, экспортируем, ну импортируем… США вообще уже на 80% услуг живет и ничего. Стразики пуделям на ногти клеят, шьют рваные брюки, торгуют травкой легально, девочки, казино и гигантский порнотрафик…

        Когда депресняк разума преодолеем, то ракетой вверх. мы вполне самодостаточны.

        Отредактировано: Strompok~14:52 05.12.17
        #983263
        • Нет аватара монархист
          05.12.1716:53:47

          Та же русская деревня — лет двадцать назад это повальное пьянство и единственная возможность нормально пожить — уехать в город. А теперь люди в деревнях живут, работают, богатеют, резко снизилось число пьющих. Люди из города едут жить в деревню, многие поехали на бесплатные дальневосточные гектары…

          Не надо ждать когда мы «депресняк разума преодолеем». Живем здесь и сейчас! И детям оставим страну лучше чем была.

          #983324
      • Нет аватара Zemos
        05.12.1720:36:36

        Основной доход в страну валюты, дает нефть и нефтепродукты. Далее со значительным отставанием газ и рядом с газом уголь, потом всё остальное. Газ не является главным. Главное нефть и нефтепродукты.

        #983435
      • Е.Юрий Е.Юрий
        06.12.1705:20:10

        Обама, далеко не дурак (нобелевский лауреат и в то время президент США) его цитата «Мы порвали экономику России в клочья"

        Именно дурак — только дурак мог сказать неприкрытую ложь и пытаться заставить в нее поверить других. А нобелевский лауреат он авансом — дали за красивые фразы и темную кожу — а он многие государства разорил и в крови потопил.

        А почему мы живы?

        А живы мы благодаря воле, разуму и несгибаемому духу, и еще Влвдимиру Владимировичу с командой который оторвал Россию от долговой титьки и позаботился о создании крупного резерва, плюс восстановление производства и сельского хозяйства. Да и еще много чего.

        #983601
    • Геннадий Пахомов
      05.12.1714:52:46

      Ну вы, батенька Живыш (ну кличку вам дали), и дурной!А может и правда не понимаете? Есть ресурсы в России- добывает и продает, товар как товар. Родит у меня на огороде картошка- выращу и продам, у соседа не хрена не родит- купит у меня, выгонит спирт из моей картошки, мне продаст. Могу сам гнать? Могу, Но зачем, коли сосед сиё уже дело наладил, а у меня этой картошки пока вполне достаточно! И чего это я буду умолять соседа, чтоб он мою картошку покупал? А может он меня умолять будет, чтоб я продал? Мировая экономика тесно взаимосвязана, и производители ресурсов- те же США со своим газом, из кожи лезут, чтоб Россию подвинуть на рынках. И то, что России новые рынки — тот же китайский к себе подвязывает на несколько десятков лет- здорово! Гарантированное производство, гарантированные рабочие места, гарантированные денежные поступления!

      Отредактировано: Геннадий Пахомов~14:53 05.12.17
      #983265
      • Нет аватара монархист
        05.12.1717:02:50

        Я еще добавлю: Вот этот тоннель, это же не просто дыра в земле. Это сложнейшее инженерное сооружение, там передовая наука, начиная от бетона и стали. Толпа скачущих людей такое не построит, сколько им не плати… Тут государственный подход нужен. И не много стран в мире проекты подобные российским смогут осуществить.

        #983330
        • Нет аватара valeriy_r
          05.12.1718:41:43

          так этот тоннель китайцы же построили. если вдруг у вас не получилось видео посмотреть — там как раз про это говорят

          #983380
    • Е.Юрий Е.Юрий
      05.12.1716:24:52

      если им удастся перекрыть газ на европу, возможно у нас в стране начнут строить заводы…

      И… Ничего не произойдет. Мы просто лишимся не большого процента дохода в казну и потеряем рынок — да, да — он не большой. Вся Ваши громкие «всепросрали» от не знания доли дохода от газовой отрасли — а она все больше уменьшается и «виной тому» строящиеся заводы, фабрики, подъем сельского хозяйства и многое другое.

      #983312
    • Badassgoliath Badassgoliath
      05.12.1719:14:57

      Прокачивай навык срывания покровов. Такой примитив, как у тебя сейчас, тут вызовет только снисходительные усмешки.

      Если вникнуть в схему

      Вникай тщательнее, тебе же Путин всё разжевал.

      Путин:

      «Кроме того, динамика газового сектора поддерживает российскую экономику, а доходы от продажи газа обеспечивают решение ключевых социальных задач и улучшают качество жизни населения."

      Такая вот российская экономика, умолять на коленях развитые страны, чтобы они, в качестве гуманитарной помощи, обменяли свой товар на нашу нефть и газ.

      И кстати — каким образом из слов Путина следует вывод, сочинённый тобою?

      #983394
  • plus.google.comu0118414146915687639148 plus.google.comu0118414146915687639148
    05.12.1715:20:40

    Меня всегда забавляло преклонение наших либералов перед этим *процентом услуг*Они что,по 15 раз в день в ресторан ходят?Раз в 3 дня машину ремонтируют?Салон крас0ты посещают ежедневно?Из такси не вылезают?Да,у них другой жизненный уклад,потребляемых услуг поболее,однако 80%-это услуги и финансовые операции,вот тут и зарыты все их пузыри на всяческих рынках,кредиторские задолженности и прочая,прочая,прочая.Так получается,что на это мы рассчитывать не можем,тут нас однозначно обыграют.Наш удел-реальная экономика

    #983279
  • Нет аватара reader_dv
    05.12.1716:47:06

    А идет работа…

    И братцы, если проект международный, то почему не китайцы?   

    У них с прокладкой тоннелей практика уже много больше нашей.

    Проложить тоннель под Амуром в тех грунтах… это практически подвиг.   

    Кстати, у нас под Амуром тоже есть тоннель — параллельно мосту на Хабаровск.

    Сам в 1982 году в составе дивизии погруженной в эшелон(в основном танки…) по нему прокатился…

    #983317
  • Нет аватара drilling rig krilovka
    05.12.1722:33:14

    Есть чему у китайцев получится — за полгода прошли ветку тоннеля.

    #983499
    • Е.Юрий Е.Юрий
      06.12.1705:30:21

      Метростроевцы и не такое могут, к тому же диаметр не большой. Проходческий комбайн роет, вынимает грунт и тут же укладывает облицовку. Грунты тоже не сложные, судя по месту. Лучше пусть китайцы у метростроевцев учатся.

      #983603
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