Ту-95МС и транспортные самолеты Ил-76 впервые прибыли в Индонезию

Два стратегических бомбардировщика Ту-95 и два самолета Ил-76 Военно-космических сил России совершили перелет из Амурской области в Индонезию в рамках международного визита.

Над акваторией Тихого океана ракетоносцы попутно дозаправили с помощью специальных воздушных судов. Как отметили в Минобороны, полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Специальный корреспондент ТРК «Звезда» Алексей Кошкин записал репортаж на фоне приземляющихся на индонезийский аэродром Биак стратегических бомбардировщиков Ту-95.

https://tvzvezda.ru/news/...ent/201712051400-4nxm.htm

tvzvezda.ru/news/forces/content/201712051226-3rj7.htm

Индонезийцы встретили российских пилотов танцами:

https://tvzvezda.ru/news/...ent/201712051402-xeaw.htm