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Фотофакты

Ту-95МС и транспортные самолеты Ил-76 впервые прибыли в Индонезию

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Два стратегических бомбардировщика Ту-95 и два самолета Ил-76 Военно-космических сил России совершили перелет из Амурской области в Индонезию в рамках международного визита.

Над акваторией Тихого океана ракетоносцы попутно дозаправили с помощью специальных воздушных судов. Как отметили в Минобороны, полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Специальный корреспондент ТРК «Звезда» Алексей Кошкин записал репортаж на фоне приземляющихся на индонезийский аэродром Биак стратегических бомбардировщиков Ту-95.

 https://tvzvezda.ru/news/...ent/201712051400-4nxm.htm 

tvzvezda.ru/news/forces/content/201712051226-3rj7.htm

Индонезийцы встретили российских пилотов танцами:

 https://tvzvezda.ru/news/...ent/201712051402-xeaw.htm 

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  •  © www.1tv.ru
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  •  © www.1tv.ru
  •  © www.1tv.ru
https://www.1tv.ru/news/2017-12-05/337352-dva_raketonostsa_tu_95ms_vks_rf_prileteli_v_indoneziyu_v_ramkah_mezhdunarodnogo_vizita

ВКС РФ, Индонезия
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