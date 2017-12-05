Ту-95МС и транспортные самолеты Ил-76 впервые прибыли в Индонезию
Два стратегических бомбардировщика Ту-95 и два самолета Ил-76 Военно-космических сил России совершили перелет из Амурской области в Индонезию в рамках международного визита.
Над акваторией Тихого океана ракетоносцы попутно дозаправили с помощью специальных воздушных судов. Как отметили в Минобороны, полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.
Специальный корреспондент ТРК «Звезда» Алексей Кошкин записал репортаж на фоне приземляющихся на индонезийский аэродром Биак стратегических бомбардировщиков Ту-95.
https://tvzvezda.ru/news/...ent/201712051400-4nxm.htm
tvzvezda.ru/news/forces/content/201712051226-3rj7.htm
Индонезийцы встретили российских пилотов танцами:
https://tvzvezda.ru/news/...ent/201712051402-xeaw.htm
- © https://www.youtube.com/embed/3z_nEvtxXJE
05.12.1716:15:57
06.12.1709:06:22
05.12.1722:48:04
05.12.1723:02:47
06.12.1711:42:11