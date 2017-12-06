Новое здание станции скорой помощи открыли в Курске

В Курске открылось новое здание станции скорой медицинской помощи. Она отвечает всем современным требованиям по техническому оснащению, надежности и безопасности и станет клинической базой для студентов базового медицинского колледжа и Курского государственного медицинского университета.

На строительство станции из областного бюджета направлено 117 млн рублей.

В настоящее время в Курской области — одна станция, 28 отделений и 9 филиалов «скорой помощи», где действуют 100 бригад медиков, 44 из них расположены в Курске.