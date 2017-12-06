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Транспорт и логистика

Новое здание станции скорой помощи открыли в Курске

  •  © www.interfax-russia.ru

В Курске открылось новое здание станции скорой медицинской помощи. Она отвечает всем современным требованиям по техническому оснащению, надежности и безопасности и станет клинической базой для студентов базового медицинского колледжа и Курского государственного медицинского университета.

На строительство станции из областного бюджета направлено 117 млн рублей.

В настоящее время в Курской области — одна станция, 28 отделений и 9 филиалов «скорой помощи», где действуют 100 бригад медиков, 44 из них расположены в Курске.

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=892268&sec=1671

Курская область, модернизация здравоохранения, новое медучреждение
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