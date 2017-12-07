Добавить статью
Авиация

Ростовский аэропорт «Платов» принял первый регулярный рейс

  •  © sputniknews-uz.com

Аэропорт «Платов» 7 декабря, начал работу в штатном режиме. И сегодня же для транспортного сообщения с аэропортовым комплексом открыты два маршрута № 285 и № 286.

Первой авиакомпанией, чей лайнер совершил посадку в новой авиагавани Дона, стала «Победа». Самолёт лоукостера приземлился в «Платове» по расписанию в 11:00. Обратно в Москву воздушное судно отправилось в 12.00. За первые три часа работы «Платов» принял и отправил 12 рейсов.

  •  © tourism.interfax.ru

Обслуживание всех внутрироссийских и международных рейсов в новом аэропорту началось с 11:00. С 7 декабря доступны и все необходимые пассажирские сервисы: долгосрочные и краткосрочные парковки, кафе, магазины, аптека, банкоматы, упаковка багажа, автоматические камеры хранения, комната матери и ребенка, залы повышенной комфортности внутрироссийских и международных воздушных линий.

  •  © tourism.interfax.ru

Как сообщалось, строительство аэропорта «Платов» было начато в 2014 году по поручению правительства РФ: он должен обеспечить прием гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года и заменить существующий аэропорт Ростова-на-Дону, который будет закрыт и в перспективе интегрирован в городскую застройку. Общая площадь нового комплекса — более 86 тыс. кв. м, из них 50 тыс. занимает пассажирский терминал. Расчетная пропускная способность аэропорта — 5 млн пассажиров в год.

  •  © tourism.interfax.ru

«Платов» — первый в РФ аэропортовый проект, который «с нуля» построил частный инвестор — ГК «Ренова». Общий объем финансирования проекта — 47 млрд рублей, из которых частные инвестици — 19 млрд рублей (собственные средства «Реновы», а также привлеченные у Газпромбанка).

http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/45717

Ростовская область, Аэропортовый комплекс "Платов", ГК "Ренова"
  • Нет аватара Zzepp
    07.12.1711:44:14

    Не обижайтесь, но фотография не очень удачная. Слишком уж большая получилась лужа перед терминалом   .

    #984214
    • moskovskiy-310 moskovskiy-310
      07.12.1711:59:54

      а если фотографию сменить,то лужа перед аэровокзалом исчезнет? может,всё-таки что-то делать,чтобы такого озера перед входом не было,чем фотки менять? зачем потёмкинские деревни разводить…

      Отредактировано: moskovskiy-310~12:01 07.12.17
      #984218
      • Нет аватара Zzepp
        07.12.1713:40:17

        Не исчезнет, факт.

        Но фотография всё равно больше подойдёт для фельетона, чем для доброй новости.

        #984255
    • Нет аватара Ил-2
      07.12.1712:02:17

      Так лучше? Хороших фото мало в основном стройка да ямы)

      Характеристики аэродрома

      Взлетно-посадочная полоса

      №ВВП 05/23

      Класс ВВП: «Б"

      Размеры ВВП: 3600×45

      PCN: 57/R/A/W/T

      Магнитный курс посадки: 046/226

      Покрытие ВПП: Цементобетон

      Покрытие РД-А1, А7, В2, В3, В4, РД-М, перрон: цементобетон PCN 59/R/А/W/T

      Покрытие РД-А2, А4, А6: цементобетон PCN 57/R/А/W/T

      Покрытие РД-В6:цементобетон PCN 45/R/А/W/T

      Коды аэропорта:

      Код ИКАО: УРРП / URRP

      Код ИАТА: ROV

      Внутренний: РОВ

      КТА: 47є29′38″ С.Ш. 039є55′29″ В.Д.

      РЦ УВД (FIR): УРРП

      Управление:

      Местное время (UTC): +3

      Южное МТУ ВТ Росавиации

      Время работы (UTC):

      Ежедневно, круглосуточно

      Принимаемые воздушные суда

      АН-2, 12, 24, 26, 72, 74, 140, 148; ИЛ-18, 76, 114; Ту-134, 154, 204, 214; ЯК-40, 42; RRJ-95; BE-200; В-737 (300, 400, 500, 600, 700, 800); В-757-200; В767-200; В-767-300ER; А-319, 320, 310, 321-100(200); RJ-85; CRJ; F-70, 100; ATR-42, 72; EMB-135, 135BJ, 145, 170, 190, 195; L-410; Falcon 7х (10, 100, 20Е, 200, 50ЕХ, 900 В, 900ЕХ, 900ЕХ Easy, 900С, 900LX, 2000, 2000BX, 200LX); Cessna 172 (182, 207, 350, 400, 510, 525, 525A, 525B, 550, 560, 560X, 560XL, 650, 680, 750); Piper PA-30B-160 (PA-32B-301, PA-42-1000, PA-46-350, Pa-46SDOTP); Gulfstream 4(5, 100, 150, 200, 280, 350, 40, 500, 550, 650); ВАе146; Вае 125-800 (800А, 800 В, 800ХР, 1000, 1000А, 1000В); Hawker 400(750, 800, 850, 900, 1000, 4000, 125-700); Learjet 25D (31, 35, 40XR, 45, 45XR, 55, 60, X5); Challenger 300 (350, 600S, 601, 604, 605, 85); Bombardier BD700 Global Express; Bombardier Global 5000(6000); Super King AirB 200(350); Do328 JET Envoy 3; Beechjet 400A; PRM-1; RV-10; вертолеты всех типов.

      #984223
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    07.12.1712:00:35

        отличное развитие инфраструктуры. молодцы    

    #984220
  • MarkII Гизатдинов MarkII Гизатдинов
    07.12.1714:14:47

    Хороший аэропорт.

    сейчас 2 дня тем кто в него прилетел будут давать медали.

    Транспорт в него ходит. но маленький и долго ходит (45 минут если без пробок)

    Надо расширять выезды из города.

    Вот и первый камешек…

    Первые жалобы первых пассажиров связаны с удаленностью от города. Так, по словам ростовчанина, с Военведа он добирался 2,5 часа.

    — Это — на своем транспорте. А если на общественном, то все 3,5 часа, — говорит ростовчанин.

    это я про выезды. Оганова стоит. Ленинован стоит… а там есть место куда расширить

    Отредактировано: MarkII Гизатдинов~14:18 07.12.17
    #984275
  • Павел Клименко Павел Клименко
    07.12.1714:18:11

    Только местные власти не сделали трансфер туда по ЖД. Теперь ехать надо 2 часа туда.

    PS там еще большой терминал почты, очень большой отдельный корпус у нее.

    #984280
    • Нет аватара True_Oilman
      07.12.1714:46:55

      Зато из Новочеркасска теперь будет 15-20 минут… после того как эстакаду на выезде из города отремонтируют…

      #984290
  • Нет аватара True_Oilman
    07.12.1714:44:34

    билеты на 2-е были… очень хотел из нового аэропорта улететь… теперь до следующего раза ждать придется…   

    Отредактировано: True_Oilman~14:44 07.12.17
    #984289
  • Игорь Эйдельман Игорь Эйдельман
    07.12.1715:12:19

    Растов-папа шлёт прювет (ц)

    Отредактировано: Игорь Эйдельман~16:23 07.12.17
    #984298
  • Нет аватара Mirotvorets
    07.12.1718:10:25

    «Платов» — первый в РФ аэропортовый проект, который «с нуля» построил частный инвестор — ГК «Ренова».

    Если самый крупный из новых — то да.

    А так на вскидку — Талакан тоже новый и Сабетта

    #984352
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,