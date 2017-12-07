Ростовский аэропорт «Платов» принял первый регулярный рейс

Аэропорт «Платов» 7 декабря, начал работу в штатном режиме. И сегодня же для транспортного сообщения с аэропортовым комплексом открыты два маршрута № 285 и № 286.

Первой авиакомпанией, чей лайнер совершил посадку в новой авиагавани Дона, стала «Победа». Самолёт лоукостера приземлился в «Платове» по расписанию в 11:00. Обратно в Москву воздушное судно отправилось в 12.00. За первые три часа работы «Платов» принял и отправил 12 рейсов.

Обслуживание всех внутрироссийских и международных рейсов в новом аэропорту началось с 11:00. С 7 декабря доступны и все необходимые пассажирские сервисы: долгосрочные и краткосрочные парковки, кафе, магазины, аптека, банкоматы, упаковка багажа, автоматические камеры хранения, комната матери и ребенка, залы повышенной комфортности внутрироссийских и международных воздушных линий.

Как сообщалось, строительство аэропорта «Платов» было начато в 2014 году по поручению правительства РФ: он должен обеспечить прием гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года и заменить существующий аэропорт Ростова-на-Дону, который будет закрыт и в перспективе интегрирован в городскую застройку. Общая площадь нового комплекса — более 86 тыс. кв. м, из них 50 тыс. занимает пассажирский терминал. Расчетная пропускная способность аэропорта — 5 млн пассажиров в год.

«Платов» — первый в РФ аэропортовый проект, который «с нуля» построил частный инвестор — ГК «Ренова». Общий объем финансирования проекта — 47 млрд рублей, из которых частные инвестици — 19 млрд рублей (собственные средства «Реновы», а также привлеченные у Газпромбанка).