В Татарстане открылся завод по выпуску аккумуляторов

В особой экономической зоне «Алабуга» запущена первая очередь завода «Барс Технолоджи» по производству аккумуляторных батарей. Это первый в России завод с полностью автоматизированной линией сборки аккумуляторов для легковых и грузовых автомобилей .

Цель завода к 2022 году нарастить производство до 3 млн АКБ в год, заняв место ведущего игрока в России на рынке автомобильных аккумуляторных батарей, и стать ведущим поставщиком АКБ на конвейеры автомобильных заводов страны. Продукцию предприятия будут поставлять в России и в страны СНГ.

Инвестиции в проект составили 1,6 млрд рублей. Создано 100 рабочих мест, при выходе на полную проектную мощность их число вырастет до 350. Общий объем инвестиций в реализацию проекта должен достигнуть примерно 3 млрд рублей.

На заводе внедрена система контроля качества «Japan Industrial Standards» (JIS) — «Японские промышленные стандарты». Эта система позволяет исключить брак и получать точно выверенные характеристики аккумуляторной батареи (АКБ). Особое внимание при реализации проекта было уделено экологии. На заводе используется целый ряд фильтров на каждом этапе производства, которые улавливают все вредные составляющие производства АКБ и эффективно нейтрализуют воздействие на окружающую среду.

При производстве АКБ на предприятии используется ряд решений, которые ранее в России не применялись. На обеспечение высокого качества продукции также направлен целый ряд запатентованных технологий. В частности, при производстве свинцовой пасты используется технология холодной штамповки — в отличие от литья, это экологически чистый процесс, который̆ обеспечивает максимальную защиту от коррозии, он позволяет сохранить структуру свинца.

Конечная сборка готовых аккумуляторных батарей производится на полностью автоматизированной линии. Уникальность этого оборудования состоит в том, что она выявляет и моментально исправляет любые колебания и погрешности. Благодаря этому, в отличие от других подобных производств, полностью исключен ручной труд и отсутствует человеческий фактор, а жесткий контроль качества позволяет гарантировать уверенный запуск автомобиля в любых климатических условиях.

Впервые в России используется технология равномерного заполнения электролитом с параллельным формированием заряда АКБ. По заданной программе аккумуляторная батарея заряжается 6 часов, а одновременное заполнение ее электролитом позволяет увеличить срок службы и хранения батареи.