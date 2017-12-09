«ДСТ-Урал»: первый бульдозер 20 тягового класса

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Челябинский производитель гусеничной строительной техники, «ДСТ-Урал», завершил испытания своего первого 39-тонного бульдозера ТМ10.11 ГСТ20, который относится к 20 тяговому классу. Он оснащен дизелем ЯМЗ 7511.10 мощностью 400 л.с. и оборудован гидростатической трансмиссией Bosch-Rexroth. При габаритах отвала 4030×1720 мм его объем составляет 10 м3, а глубина рыхления достигает 1200 мм.

Машина получила современную шестигранную опрокидываемую кабину, соответствующую требованиям безопасности ROPS/FOPS с двойными вклеенными стеклопакетами, автономным подогревателем, кондиционером, омывателями всех окон и усиленной вентиляцией с фильтрацией.

Первый бульдозер ТМ10.11 ГСТ20 изготовлен «ДСТ-Урал» для ПО «Маяк» — это подразделение ГК «Росатом».