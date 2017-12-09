Добавить статью
Производство

«ДСТ-Урал»: первый бульдозер 20 тягового класса

  • DST-Ural, ДСТ-Урал, бульдозер, гусеничный бульдозер, бульдозер 20 класса, челябинский бульдозер,ТМ10.11 ГСТ20
  • DST-Ural, ДСТ-Урал, бульдозер, гусеничный бульдозер, бульдозер 20 класса, челябинский бульдозер,ТМ10.11 ГСТ20
  •  © st-kt.ru

Челябинский производитель гусеничной строительной техники, «ДСТ-Урал», завершил испытания своего первого 39-тонного бульдозера ТМ10.11 ГСТ20, который относится к 20 тяговому классу. Он оснащен дизелем ЯМЗ 7511.10 мощностью 400 л.с. и оборудован гидростатической трансмиссией Bosch-Rexroth. При габаритах отвала 4030×1720 мм его объем составляет 10 м3, а глубина рыхления достигает 1200 мм.

Машина получила современную шестигранную опрокидываемую кабину, соответствующую требованиям безопасности ROPS/FOPS с двойными вклеенными стеклопакетами, автономным подогревателем, кондиционером, омывателями всех окон и усиленной вентиляцией с фильтрацией.

Первый бульдозер ТМ10.11 ГСТ20 изготовлен «ДСТ-Урал» для ПО «Маяк» — это подразделение ГК «Росатом».

  • DST-Ural, ДСТ-Урал, бульдозер, гусеничный бульдозер, бульдозер 20 класса, челябинский бульдозер,ТМ10.11 ГСТ20
  • DST-Ural, ДСТ-Урал, бульдозер, гусеничный бульдозер, бульдозер 20 класса, челябинский бульдозер,ТМ10.11 ГСТ20
  •  © st-kt.ru
http://st-kt.ru/news/«dst-ural»-pervyi-buldozer-20-tyagovogo-klassa

ДСТ-Урал, Челябинская область
  • Нет аватара Zemos
    09.12.1717:38:59

    Новая кабина разработана также в этом году. tm10.ru/novosti/novosti_385.html

    Ранее выпускал бульдозеры мощностью 180, 240 и 300 лс.

    Отредактировано: Zemos~17:40 09.12.17
    #984974
  • Нет аватара foxkeys
    09.12.1718:27:47

    Не специалист, ничего не скажу о характеристиках и возможностях.

    Но выглядит отлично. По внешнему виду ни за что не догадался бы что не импорт.

    Интересно, сами научились наконец нормальный дизайн делать или ненашенский дизайнер поработал?

    Отредактировано: foxkeys~18:28 09.12.17
    #984991
    • Нет аватара Zemos
      09.12.1718:41:22

      Дизайн у них поменялся с новой кабиной, раньше всё по простому было. Кабину пишут, что сами разработали (она кстати откидывается), значит и остальные части доработали сами под новую кабину.

      #984993
  • Нет аватара alex_uns
    09.12.1719:26:57

    по хорошему завидую!

       

    #985003
  • Денис М Денис М
    09.12.1719:54:33

    Главное что бы цена была ниже импортных.

    #985012
  • Александр Ермаков
    09.12.1720:22:05

    Брутальный красавец, Но я в бульдозерах, что свинья в апельсинах — чо там у него на заднице за причендалы? Новости +

    #985021
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,