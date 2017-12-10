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Транспорт и логистика

Автобусы ПАЗ Вектор NEXT в модификации «Доступная среда» поступили в Тюмень

В начале декабря 2017 г. в Тюмень прибыла первая партия автобусов ПАЗ Вектор NEXT в модификации «Доступная среда» (ПАЗ-320435-04).

О представлении этой модели автобуса на выставке COMTRANS 2017 на «Сделано у нас» уже сообщалось. Но в той новости была только его фотография в анфас. А самая интересная деталь видна в профиль — автобус оснащён задней низкопольной площадкой, более широкой 2-створчатой дверью и раскладным пандусом для инвалида-колясочника:

  •  © gts-mag.ru

  •  © st-kt.ru

А вот уже декабрьская фотография в ООО «Тюменнефтеспецтранс».

  •  © s018.radikal.ru

В принципе, напрашивавшееся логичное и простое решение по адаптации автобуса к нуждам инвалидов, пассажиров с коляской и т. д.

Предыдущие ПАЗы имели только высокий пол (могла применяться большая аппарель, либо электроподъёмник — более сложные и менее универсальные решения, установленные на единичных машинах).

Немного необычно, что пандус не откидной, а складной; хранится в нише около двери

  •  © static.5koleso.ru

В этой модификации Вектор NEXT представляется сильным конкурентом среди городских автобусов малого класса, например, Iveco-Нижегородец, часто встречающихся в Москве, и др.

Также семейство предусматривает модель длиной 8.5 м — больше на 1 ряд кресел.

В Тюмени общественный транспорт обновляют уже не первый месяц. Так, недавно автобусы марки Вектор NEXT вышли на маршруты № 6 и № 61. В перспективе такие автобусы должны заменить на улицах города маршрутки. Также в декабре на улицы Тюмени должен выйти первый электробус, который будет курсировать по маршруту № 10.

http://72.ru/text/gorod/373977377988608.html

ПАЗ Вектор NEXT
  • dinis karabliov dinis karabliov
    10.12.1704:23:46

    Как интересно,на первом фото автобус кажется по солидней хотя автобусы одинаковые и сфотографированы с одного ракурса,вот что значит цвет краски в которую он покрашен.Но зато зеленый автобус безопаснее так как его лучше видно в плохую погоду,да и в хорошую сразу бросается в глаза.

    #985136
  • Нет аватара Tcheluskin
    10.12.1706:58:40

    Ещё фото с fotobus.msk.ru, 2017 г. — тестовая эксплуатация в Санкт-Петербурге )

    •  © pp.userapi.com

    Отредактировано: Tcheluskin~07:02 10.12.17
    #985148
  • Е.Юрий Е.Юрий
    10.12.1712:20:26

       Красиво, аккуратно, удобно не дорого.

    #985180
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