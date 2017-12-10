Автобусы ПАЗ Вектор NEXT в модификации «Доступная среда» поступили в Тюмень

В начале декабря 2017 г. в Тюмень прибыла первая партия автобусов ПАЗ Вектор NEXT в модификации «Доступная среда» (ПАЗ-320435-04).

О представлении этой модели автобуса на выставке COMTRANS 2017 на «Сделано у нас» уже сообщалось . Но в той новости была только его фотография в анфас. А самая интересная деталь видна в профиль — автобус оснащён задней низкопольной площадкой, более широкой 2-створчатой дверью и раскладным пандусом для инвалида-колясочника:

А вот уже декабрьская фотография в ООО «Тюменнефтеспецтранс».

В принципе, напрашивавшееся логичное и простое решение по адаптации автобуса к нуждам инвалидов, пассажиров с коляской и т. д.

Предыдущие ПАЗы имели только высокий пол (могла применяться большая аппарель , либо электроподъёмник — более сложные и менее универсальные решения, установленные на единичных машинах).

Немного необычно, что пандус не откидной, а складной; хранится в нише около двери

В этой модификации Вектор NEXT представляется сильным конкурентом среди городских автобусов малого класса, например, Iveco-Нижегородец, часто встречающихся в Москве, и др.

Также семейство предусматривает модель длиной 8.5 м — больше на 1 ряд кресел.

В Тюмени общественный транспорт обновляют уже не первый месяц. Так, недавно автобусы марки Вектор NEXT вышли на маршруты № 6 и № 61. В перспективе такие автобусы должны заменить на улицах города маршрутки. Также в декабре на улицы Тюмени должен выйти первый электробус , который будет курсировать по маршруту № 10.