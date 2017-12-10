АО «КРЫМТЭЦ» ведет строительство ПГУ-120 МВт в Саках

АО «КРЫМТЭЦ» ведет строительство ПГУ-120 МВт (парогазовой установки) в Саках согласно утвержденному плану, проблем с поставкой оборудования нет. Работы на строительной площадке идут в три смены, без выходных. Уже готовы фундаменты под установку первых четырех блоков будущей ПГУ мощностью по 22,5 МВт каждый. В декабре начнутся монтажные работы, а в январе-феврале — пусконаладочные с последующим вводом данного оборудования в эксплуатацию.

На полную проектную мощность — 120 МВт, станция выйдет к ноябрю 2018 года.

«Такой станции, как строится в Саках, то есть исключительно с использованием оборудования российского производства, нет на территории РФ», — отметил генеральный директор АО «КРЫМТЭЦ» Тарас Целый.

Полная стоимость проекта — 14 млрд рублей. Станция строится за счет собственных и кредитных средств, которые привлекает АО «КРЫМТЭЦ». Ни копейки бюджетных средств на строительство данного объекта не предусмотрено.

«Конкурс на строительство, в котором мы победили прошел в августе. 22 сентября мы получили пакет документов, который позволил нам подать заявку на получение кредита и приступить к строительству. Мы идем четко по графику, никакого переноса сроков не планируется. В феврале первая очередь общей мощностью 90 МВт будет построена», — заверил гендиректор АО «КРЫМТЭЦ».

1 августа 2017 года Системный оператор Единой энергетической системы объявил итоги долгосрочного конкурентного отбора мощности генерирующих объектов (КОМ НГО), подлежащих строительству в Сакском регионе. Поставщиком мощности отобрано АО «КРЫМТЭЦ», говорится в сообщении Системного оператора ЕЭС.

Прием ценовых заявок для целей участия в КОМ НГО осуществлялся АО «СО ЕЭС» с использованием электронной площадки на базе B2B в период с 26 июля по 01 августа.

«По результатам проведения КОМ НГО в порядке, определенном Регламентом проведения конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов (Приложение № 19.8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), отобран один генерирующий объект, подлежащий строительству по итогам КОМ НГО», — говорится в сообщении АО «СО ЕЭС». Данным объектом определена Сакская ПГУ-120, поставщиком мощности — АО «КРЫМТЭЦ».

АО «КРЫМТЭЦ» является надежным и стабильным поставщиком электрической и тепловой энергии в Крыму. В структуру компании входят Симферопольская ТЭЦ , Камыш-Бурунская ТЭЦ (г. Керчь) Сакские тепловые сети (в том числе Сакская ТЭЦ) общей мощностью 128 МВт.

Тепловой энергией от Симферопольской ТЭЦ отапливаются около 40% потребителей города, 100% жителей близ лежащих поселков Комсомольское, Грэсовский и Аэрофлотское. Камыш-Бурунская ТЭЦ в г. Керчи покрывает порядка 40% потребности города в тепловой энергии, Сакские тепловые сети — 95% города Саки.