В Башкирии запустили производство дорожного битума

В Учалах на заводе «Техноплекс» запустили производство полимерно-битумной дорожной вяжущей продукции. За год планируется производить 70 тысяч тонн вяжущих различных марок.

В производство инвестировано 50 млн рублей.

Полимерно-битумные вяжущие на основе стирол-бутадиен-стирола снижает стоимость затрат на строительство дорог, повышает срок службы дорожного покрытия благодаря эластичности, трещиностойкости, пластичности битума. Данная технология является одной из наиболее эффективных в дорожном строительстве.