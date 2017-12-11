Челябинская компания освоило производство мини-думперов
Включившись в программу импортозамещения, челябинская компания «Феллер» за 2 года освоила производство мини-думперов (мини-самосвалов) «Челнок-300» с грузоподъемностью 800 кг. Таким образом мини-думперы «Челнок-300» составили конкуренцию на российском рынке перед такими мировыми производителями как «Wacker Neuson» и «Cormidi», снизив цену продукции более чем в 2,5 раза
Данный вид техники полезен для коммерческих организаций, работающие в сфере:
— благоустройства и ландшафтного дизайна
— строительства малоэтажных домов
— земляных работ
— жкх, тсж
— фермерства
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Включив в конструкцию мини-самосвала «Челнок-300» двубалочную стрелу с ковшом, компания смогла к мини-самосвалу добавить функцию микро- погрузчика с погрузочной высотой ковша в 2200 мм., что дает возможность загружать смеси (песок, щебень, отходы
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- Челнок-300
- 11.12.201720:48
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