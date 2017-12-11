Челябинская компания освоило производство мини-думперов

Включившись в программу импортозамещения, челябинская компания «Феллер» за 2 года освоила производство мини-думперов (мини-самосвалов) «Челнок-300» с грузоподъемностью 800 кг. Таким образом мини-думперы «Челнок-300» составили конкуренцию на российском рынке перед такими мировыми производителями как «Wacker Neuson» и «Cormidi», снизив цену продукции более чем в 2,5 раза

Данный вид техники полезен для коммерческих организаций, работающие в сфере:

— благоустройства и ландшафтного дизайна

— строительства малоэтажных домов

— земляных работ

— жкх, тсж

— фермерства

— и т. д. (в тех сферах, где обычная техника не пройдет в стесненных условиях, а наем работников с тележками экономически не выгоден)