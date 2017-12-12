В Санкт-Петербурге вышли на маршрут первые электробусы
В Приморском районе на маршрут № 23 вышел первый в Санкт-Петербурге электробус с динамической зарядкой.
На первый маршрут в Петербурге вышел электробус с динамической зарядкой производства компании «Тролза» (Саратовская область). В его создании принимали участие петербургские предприятия.
В ближайшее время в Петербурге планируется вывести на линии еще 115 электробусов, в первую очередь в быстроразвивающемся Приморском районе. Кроме того, разработан целый перечень маршрутов, включающих Петроградскую сторону и Невский проспект. В Петербурге будет создана самая крупная сеть этого вида транспорта в России.
- Великоросс
- 12.12.201722:10
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13.12.1700:06:30 Это ещё ничего, могли на китайском написать!
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