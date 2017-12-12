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Транспорт и логистика

В Санкт-Петербурге вышли на маршрут первые электробусы

  •  © gov.spb.ru

В Приморском районе на маршрут № 23 вышел первый в Санкт-Петербурге электробус с динамической зарядкой.

На первый маршрут в Петербурге вышел электробус с динамической зарядкой производства компании «Тролза» (Саратовская область). В его создании принимали участие петербургские предприятия.

В ближайшее время в Петербурге планируется вывести на линии еще 115 электробусов, в первую очередь в быстроразвивающемся Приморском районе. Кроме того, разработан целый перечень маршрутов, включающих Петроградскую сторону и Невский проспект. В Петербурге будет создана самая крупная сеть этого вида транспорта в России.

  •  © gov.spb.ru
http://gov.spb.ru/press/governor/125781/

Санкт-Петербург, общественный транспорт, электробус, Тролза
  • Нет аватара termometrix
    12.12.1723:05:37

       

    #986333
  • Александр Скориков
    12.12.1723:59:53

    Странно, сделано в Саратове, а надписи на табло латиницей — экспортный вариант? или табло импортное? То-то бабушки в Приморском районе наломаются читать по англицки…

    #986351
    • Андрей Иванов Андрей Иванов
      13.12.1700:01:46

      Наверняка на 2х языках!

      #986352
    • A_SEVER A_SEVER
      13.12.1700:06:30

      а надписи на табло латиницей
      Это ещё ничего, могли на китайском написать!    

      #986356
      • Нет аватара alex_uns
        13.12.1700:17:28

        В Питере могут и остановки объявлять на английском, ладно, это еще ничего, а вот если их начнут объявлять уже и на китайском — это .опа    

        #986362
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