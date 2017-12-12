В Санкт-Петербурге вышли на маршрут первые электробусы

В Приморском районе на маршрут № 23 вышел первый в Санкт-Петербурге электробус с динамической зарядкой.

На первый маршрут в Петербурге вышел электробус с динамической зарядкой производства компании «Тролза» (Саратовская область). В его создании принимали участие петербургские предприятия.

В ближайшее время в Петербурге планируется вывести на линии еще 115 электробусов, в первую очередь в быстроразвивающемся Приморском районе. Кроме того, разработан целый перечень маршрутов, включающих Петроградскую сторону и Невский проспект. В Петербурге будет создана самая крупная сеть этого вида транспорта в России.