Цех переработки мясной продукции открыт в Пензенской области

В Бессоновском районе состоялось открытие нового производственного участка кооператива «Бессоновский», который на средства гранта приобрел оборудование для переработки мяса, холодильные камеры, автомобиль для перевозки мясных полуфабрикатов.

Площадь помещений открытого цеха более 300 м2. Мощности приобретённого оборудования позволяют перерабатывать до 10 тонн в смену.

СППЗСК «Бессоновский», был открыт в 2015 году. При создании производства использованы средства программы по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы.

Кооператив реализует свою продукцию в 25 торговых точках района и города Пенза, а также поставляет свою продукцию в розничную сеть «Караван» и «Магнит». Торговые точки СППЗСК «Бессоновский» отличаются наличием широкого ассортимента и высокое качество мясной продукции.