Компания «Азия Лес» запустила в Хабаровском крае безотходное производство пиломатериалов



лесопильный комплекс "Амур Форест" в пос. Берёзовый Хабаровского края

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ООО «Азия Лес» запустило в посёлке Берёзовый Хабаровского края цех по производству пеллет мощностью 90 тыс. т в год и линию сортировки бревна мощностью более 1 млн кубометров в год.

Устанавлена пеллетная линия испанской компанией Prodesa, на которой будут использоваться отходы лесопиления для получения биотоплива. Кроме того, на предприятии возведена собственная когенерационная энергетическая установка, покрывающей потребности как для пеллетного, так и лесопильного заводов, отходы которого и будут использованы в производстве топливных гранул.

В 2008 году реализован первый этап инвестиционного проекта — запущен деревоперерабатывающий завод «Амур Форест». Мощность производства составляет 200 тыс. куб. м. сухих пиломатериалов в год, 100 тыс. куб. м. профилированных пиломатериалов в год, 290 тыс. плотных кубометров технологической щепы в год.

ООО «Азия Лес», входящее в структуру лесопромышленной компании BM group, оценивает общие инвестиции в проект строительства завода и расширения мощностей по производству пиломатериалов в 9,5 млрд рублей. На предприятии создаётся 690 рабочих мест.

Линия гранулирования нового пеллетного цеха, включающая в себя одну молотковую дробилку и три гранулятора, способна производить до 12 т/ч пеллет как бытового, так и промышленного потребления. Для хранения готовых древесных гранул устанавливаются два силоса по 2500 м3 каждый. Помимо этого, завод оснащен собственной линией расфасовки в мешки по 15 кг, укладки их на поддоны, станциями загрузки в биг-бэги и напрямую в грузовики.

Сбыт древесных топливных гранул будет скорее всего на рынки Южной Кореи и Японии. Здесь постоянно растет спрос на данный вид биотоплива.