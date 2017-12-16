Фильм о комбинате «Урал Асбест»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/FAV0mLfgJlo
Комбинат «Урал Асбест» — один из мировых лидеров по производству хризотил-асбеста. На базе предприятия производятся несколько марок хризотил-асбеста, щебень и теплоизоляция.
Комбинат «Ураласбест» производит
ХРИЗОТИЛ — нашему предприятию более 120 лет, комбинат производит 21% хризотила в мире,
-78% Уральского хризотила мы поставляем на экспорт, годовой объём производства 450 тысяч тонн;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — щебень различных фракций, камень, песок различной крупности, песчано-щебеночные и минеральные смеси для автодорожного и железнодорожного строительства, за 60 лет потребителям поставлено 384 миллиона тонн, годовой объём производства 12 миллионов тонн;
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ БАЗАЛЬТОВЫХ ГОРНЫХ ПОРОД — годовой объём производства 94 тысячи тонн.
Хризотил-асбест (белый асбест) — минерал группы серпентина, химическая формула 3MgO•2SiO2•2H2O — гидросиликат магния, структурно относится к слоистым силикатам. Из-за несоразмерности тетраэдрического и октаэдрического слоев в структуре серпентина возникают напряжения, которые компенсируются за счет изгиба Т-О пакетов, что обычно приводит к их «гофрировке», однако в случае хризотила направленность изгиба сохраняется и такие слои закручиваются в трубочки с внешним диаметром около 200 ангстрем (20 нм). Хризотил-асбест стоек к щелочным средам, разлагается в кислотах с образованием аморфного кремнезёма. Элементарные кристаллы хризотила — тончайшие трубочки-фибриллы диаметром в сотые доли микрон. Практически хризотил разделяется на пучки волокон диаметром 10…100 мкм, прочность которых на разрыв составляет 600…800 МПа, что сравнимо с лучшими марками стали. Данный вид асбеста распространен в России.
- termometrix
- 16.12.201701:29
- 2
16.12.1701:30:57
17.12.1700:49:40