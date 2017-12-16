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Фильм о комбинате «Урал Асбест»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/FAV0mLfgJlo

Комбинат «Урал Асбест» — один из мировых лидеров по производству хризотил-асбеста. На базе предприятия производятся несколько марок хризотил-асбеста, щебень и теплоизоляция.

  •  © uralasbest.ru

Комбинат «Ураласбест» производит

ХРИЗОТИЛ — нашему предприятию более 120 лет, комбинат производит 21% хризотила в мире,

-78% Уральского хризотила мы поставляем на экспорт, годовой объём производства 450 тысяч тонн;

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — щебень различных фракций, камень, песок различной крупности, песчано-щебеночные и минеральные смеси для автодорожного и железнодорожного строительства, за 60 лет потребителям поставлено 384 миллиона тонн, годовой объём производства 12 миллионов тонн;

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ БАЗАЛЬТОВЫХ ГОРНЫХ ПОРОД — годовой объём производства 94 тысячи тонн.

Хризотил-асбест (белый асбест) — минерал группы серпентина, химическая формула 3MgO•2SiO2•2H2O — гидросиликат магния, структурно относится к слоистым силикатам. Из-за несоразмерности тетраэдрического и октаэдрического слоев в структуре серпентина возникают напряжения, которые компенсируются за счет изгиба Т-О пакетов, что обычно приводит к их «гофрировке», однако в случае хризотила направленность изгиба сохраняется и такие слои закручиваются в трубочки с внешним диаметром около 200 ангстрем (20 нм). Хризотил-асбест стоек к щелочным средам, разлагается в кислотах с образованием аморфного кремнезёма. Элементарные кристаллы хризотила — тончайшие трубочки-фибриллы диаметром в сотые доли микрон. Практически хризотил разделяется на пучки волокон диаметром 10…100 мкм, прочность которых на разрыв составляет 600…800 МПа, что сравнимо с лучшими марками стали. Данный вид асбеста распространен в России.

http://www.uralasbest.ru/

производство
  • Нет аватара termometrix
    16.12.1701:30:57

    Асбест: мифы и реальность

     http://www.promved.ru/next/article/?id=1178 

    Еловская Л. Т.,

    главный научный сотрудник НИИ медицины труда РАМН,

    д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ

    Шкаредная С. А.,

    ведущий специалист

    Некоммерческой организации «Хризотиловая ассоциация».

    #987314
    • Нет аватара alex1664
      17.12.1700:49:40

      Дюпон и другие гранты поработали в свое время на асбестобоязнь. И то, более 150 материалов стоимостью в десятки раз дороже, необходимо для замены асбеста, по всей номенклатуре применения. Да и безвредность замены не доказана.

      А так главные месторождения у нас   

      #987511
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