Фильм о комбинате «Урал Асбест»

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Комбинат «Урал Асбест» — один из мировых лидеров по производству хризотил-асбеста. На базе предприятия производятся несколько марок хризотил-асбеста, щебень и теплоизоляция.

Комбинат «Ураласбест» производит

ХРИЗОТИЛ — нашему предприятию более 120 лет, комбинат производит 21% хризотила в мире,

-78% Уральского хризотила мы поставляем на экспорт, годовой объём производства 450 тысяч тонн;

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — щебень различных фракций, камень, песок различной крупности, песчано-щебеночные и минеральные смеси для автодорожного и железнодорожного строительства, за 60 лет потребителям поставлено 384 миллиона тонн, годовой объём производства 12 миллионов тонн;

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ БАЗАЛЬТОВЫХ ГОРНЫХ ПОРОД — годовой объём производства 94 тысячи тонн.