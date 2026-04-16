ОСК представила на Международном форуме «Транспортная логистика Каспийского региона», проходящем в эти дни в Астрахани, первое в России платформенное решение для грузового речного флота, разработанное в ответ на запрос судовладельцев на серийные, экономически эффективные и технологически современные суда нового поколения. Главным проектом новой линейки стал сухогруз R2-RSN (4,5) — концептуальное судно с усиленной речной функцией, сформированное как часть целевого облика будущего грузового речного флота России.

О преимуществах первой в России унифицированной платформы для внутренних водных путей с сохранением возможностей работы в смешанном сообщении и международной эксплуатации рассказали эксперты ОСК.

Разработка платформенного решения стала результатом масштабной аналитической и инженерной работы. ОСК провела серию встреч и консультаций с крупнейшими судоходными компаниями, отраслевыми экспертами, представителями организаций и профильных участников рынка. Были проанализированы требования заказчиков к новым судам: параметрам эксплуатации на различных бассейнах, ограничения по габаритам и осадке, ожидания по надежности, экономичности, составу оборудования и дальнейшему техническому обслуживанию.

«Новая разработка блока инжиниринга ОСК была представлена в рамках работы по формированию параметров целевого облика грузового речного флота страны. Платформенный проект с усиленной речной функцией обладает большим дедвейтом при осадке 3,6 м. Его основное преимущество — это повышенная топливная эффективность, скорость и унификация с разработанной в ОСК Платформой № 1, что повышает технологичность, серийность и снижает трудоемкость и себестоимость строительства», — отметил заместитель генерального директора ОСК по инжинирингу Борис Богомолов.

Представители ОСК заявили о готовности корпорации к реализации платформенного подхода в речном судостроении. В отличие от традиционной практики, при которой суда проектируются как штучные решения, платформенная модель позволяет использовать единую архитектуру, унифицированные технические решения и общую производственную базу. Это делает строительство быстрее, дешевле и удобнее для последующей эксплуатации.

«Отдельное внимание мы уделили анализу запросов рынка на сухогрузные суда, способные эффективно работать именно в речных условиях, но при этом сохраняли бы возможность работы в смешанном режиме в классе R2-RSN. Проведенная работа показала, что значительная часть потенциальных заказчиков заинтересована в судне, которое обеспечивает высокую эффективность на внутренних водных путях, соответствует современным экологическим и техническим требованиям», — сообщил заместитель генерального директора ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов.

Сухогруз проекта R2-RSN (4,5) обладает следующими характеристиками: длинна 141,0 м; ширина 16,9 м; осадка 3,6 м в речном режиме и 4,5 м в морском; дедвейт 5 500 т в реке и 7 820 т в море; скоростью не менее 10,3 узлов и мощностью ГЭУ 2×950 кВт; имеет четыре грузовых трюма.

Важным технологическим решением стал выбор движительно-рулевого комплекса на базе винторулевых колонок. Такой вариант обеспечивает высокую маневренность на внутренних водных путях, упрощает монтаж, улучшает компоновку судна и в ряде сценариев эксплуатации оказывается эффективнее классической валолинии. При этом стоимость комплекта с валолинией с учетом редуктора и рулевой машины может быть вдвое выше, чем сопоставимого решения с ВРК.

Производственной базой для реализации платформенного решения станет модернизируемое предприятие ОСК «Красное Сормово». После завершения программы развития завод должен увеличить выпуск заказов с 6 до 20 судов в год, а сроки строительства до спуска на воду сократить с 225 до 108 дней.

Напомним, ранее ОСК представила на Международной выставке «НЕВА-2025» первую в России Платформу № 1 класса «река-море».

Главное отличие Платформы № 1 от многих представленных на рынке решений заключается в том, что она ориентирована на решение задачи обновления флота в промышленном масштабе.

Платформенный подход дает возможность использовать единую архитектуру, единые производственные принципы и высокую степень унификации для создания различных типов судов. За счет серийности и крупноблочного строительства ОСК способна строить до 20 судов в год на одной верфи, одновременно сокращая сроки строительства до 30%. Конструкция платформы разделена на универсальные блоки — носовую оконечность, кормовую часть, жилую надстройку, рулевую рубку и грузовую зону, что позволяет быстро адаптировать производство под потребности рынка.

Унификация оборудования дополнительно снижает стоимость жизненного цикла судов. Использование единой номенклатуры комплектующих позволяет сократить количество уникальных компонентов на 20%, упростить снабжение и ремонт, ускорить техническое обслуживание и обеспечить рынок востребованными запчастями.