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Экспорт

В Германии начались продажи пятидверной LADA 4×4

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  •  © autostat.ru

Компания LADA Automobile GmbH, занимающаяся поставками автомобилей LADA на рынок Германии, начала официальные продажи пятидверной версии модели LADA 4×4.

Как пишет портал Wroom.ru, внедорожнику «Нива» в этом году исполнилось 40 лет. Несмотря на почтенный возраст модели, автомобиль успешно продается в Германии, и спрос на него продолжает расти. Так, за одиннадцать месяцев этого года немецкие дилеры продали 1352 внедорожника — на 31% больше, чем за тот же период прошлого года.

До сих пор в Германии официально продавалась только трехдверная версия LADA 4×4, а в декабре у дилеров появился и пятидверный вариант. Клиентам предлагается как обычный внедорожник, так и версия «Урбан». Базовая цена пятидверки — 12990 евро (900 тысяч рублей по текущему курсу), трехдверный автомобиль стоит от 10790 евро (750 тысяч рублей). В России пятидверная LADA 4×4.предлагается по цене от 490700 рублей. В следующем году на немецкий рынок должна выйти LADA Vesta с кузовом универсал.

https://www.autostat.ru/news/32455/ http://wroom.ru/news/7034

автоваз экспорт Германия
  • Нет аватара port
    16.12.1712:04:45

    пора бы уже дизайн то сделать современным

    ЛАДА по идее уже должна ассоциироваться с Вестой, Х-рей… и тут это

    Отредактировано: port~12:06 16.12.17
    #987381
    • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
      16.12.1713:42:46

      Так уже разрабатывается «Нива» с современным дизайном на другой платформе. В скором времени должны представить публике концепт.

      #987396
      • Нет аватара Захарка
        16.12.1715:21:00

        Ну кстати на официальном сайте Лада есть концепт Лада-Xcode. Выглядит очень достойно и по своей компоновке вполне сойдет за Ниву.

        #987413
      • Alex Jay Alex Jay
        16.12.1716:15:48

        На базе рено-дастера. Так эт не нива. А разновидность дастера. А я то ждал «Ниву». А не разновидность французской шляпы

        #987417
    • Нет аватара Strompok
      16.12.1716:17:35

      Дизайн появился в начале в начале прошлого века, когда началось «раскрепощение» самочек и у них стало появляться личное бабло. По сути, дизанн задает внешние формы (иногда в ущерб функциональности), которые вызывают у людей рефлекторные реакции.

      Прежде всего, дизайн задевает врожденный рефлекс размножения. Предает вещам плавные «сексуальные» формы и вызывает другие ассоциации с первичными и вторичными половыми признаками. Дело в том, что человек воспринимает окружающий мир через усвоенные в детстве графические примитивы. Короче, что не рисуй, все равно получится или член или мамкина сиська.

      А современный дизайн для более глубокой монетизации врожденных рефлексов расширился до границ Kids Adult, включая рваные брюки, не зашнурованные боты и ушки грызунов на шапочках.

      Немчура, я так понимаю, близки по приобретенным социальным инстинктам к нам, русским. У них еще не убили доминрование рассудочного поведения над гормонально — рефлекторным. Им нравятся тачки на которых можно просто доехать из пункта, А в пункт Б. И если уж сломается, то починить самостоятельно, использовав личные технические навыки.

      #987418
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