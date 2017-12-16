В Германии начались продажи пятидверной LADA 4×4

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Компания LADA Automobile GmbH, занимающаяся поставками автомобилей LADA на рынок Германии, начала официальные продажи пятидверной версии модели LADA 4×4.

Как пишет портал Wroom.ru, внедорожнику «Нива» в этом году исполнилось 40 лет. Несмотря на почтенный возраст модели, автомобиль успешно продается в Германии, и спрос на него продолжает расти. Так, за одиннадцать месяцев этого года немецкие дилеры продали 1352 внедорожника — на 31% больше, чем за тот же период прошлого года.

До сих пор в Германии официально продавалась только трехдверная версия LADA 4×4, а в декабре у дилеров появился и пятидверный вариант. Клиентам предлагается как обычный внедорожник, так и версия «Урбан». Базовая цена пятидверки — 12990 евро (900 тысяч рублей по текущему курсу), трехдверный автомобиль стоит от 10790 евро (750 тысяч рублей). В России пятидверная LADA 4×4.предлагается по цене от 490700 рублей. В следующем году на немецкий рынок должна выйти LADA Vesta с кузовом универсал.