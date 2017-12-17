Добавить статью
Фотофакты

Ремонт АПРК «Омск» проекта 949А

  •  © Фото с сайта vk.com/bolshayaigra_war

Атомный подводный ракетный крейсер К-186 «Омск» проекта 949А, проходящий восстановление технической готовности на ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне.

Фото с сайта vk.com/bolshayaigra_war


Приморский край, Большой Камень, Звезда, АПЛ, 949А, «Омск»
  • Human RS Human RS
    17.12.1713:09:26

    Омск на среднем ремонте или обычном ВТГ?

    Отредактировано: Human RS~13:22 17.12.17
    #987572
    • A_SEVER A_SEVER
      17.12.1713:10:27

      А разве я не написал?    

      #987576
      • Human RS Human RS
        17.12.1713:22:55

        Сорри, бывает…    

        #987580
      • Сергей Поздеев Сергей Поздеев
        18.12.1707:16:04

        A_SEVER

        A_SEVER,а как обстоят дела с модернизацией этих КРАСАВ ПЛАТ проекта 971 «Щука-Б»? Расскажите.по возможности. К слову: «Головная «Щука-Б», К-284, вступила в строй Тихоокеанского флота ВМФ СССР в 1984 году. Уже на ходовых испытаниях измерения показали, что новая субмарина имеет уровень шума примерно в 4 раза меньший, чем лодки проекта 671РТМК «Щука». Первоначально «Щуки-Б» несли только тактические номера, но 10 октября 1990 года главнокомандующий ВМФ СССР В. Н. Чернавин издал указ о присвоении К-317 имени «Пантера» в честь подводной лодки, открывшей в 1919 году боевой счёт советских подводников. В дальнейшем все лодки получили имена собственные, перекликающиеся с именами дореволюционных российских подводных лодок. «Щуки-Б», выпущенные на Севмаше получили имена лодок типа «Барс», которые являлись самой удачной и многочисленной серией российских субмарин начала XX века. За эти имена проект 971 на флоте прозвали «кошачьей серией».

        Во время военной агрессии войск США в Сербии в 1996 году подводная лодка К-461 «Волк» осуществляла боевую службу в Средиземном море. Она была обнаружена при прохождении Гибралтара, однако через некоторое время контакт с лодкой был потерян, и обнаружилась она только у берегов Югославии. «Волк» осуществлял защиту ТАКР «Адмирал Кузнецов» от подводных лодок, за время боевой службы было выполнено слежение за несколькими субмаринами НАТО, в том числе за американской атакующей субмариной типа «Лос-Анджелес"

        В том же году другая «Щука-Б» с экипажем под командованием капитана 1-го ранга А. В. Буриличева, находясь на боевой службе в дальних районах Атлантики, обнаружила ПЛАРБ ВМС США и скрытно наблюдала за её выходом в боевое патрулирование. После того похода командиру экипажа было присвоено звание Героя Российской Федерации

        29 февраля 1996 года во время учений флота НАТО после успешно выполненного задания по обнаружению субмарин условного противника, на связь с кораблями вышла необнаруженная российская субмарина с просьбой о помощи. Вскоре в середине ордера кораблей НАТО всплыла подводная лодка, опознанная британскими моряками как проект 971 «Щука-Б». Один из членов экипажа лодки нуждался в срочной медицинской помощи из-за острого приступа аппендицита (по другим данным, российское посольство в Лондоне обратилось к командованию британских ВМС с просьбой оказать помощь больному перитонитом матросу, перенёсшему на борту «Щуки» операцию). Больной подводник был доставлен на британский эсминец «Глазго», а оттуда вертолётом типа «Линкс» его отправили в госпиталь. Британская пресса освещала этот случай, а газета «Таймс» отметила, что это была демонстрация незаметности российских подводных лодок. Британские моряки тогда ошиблись: перед ними была «Щука» проекта 671РТМК, а не «Щука-Б"

        В июне-июле 2012 года подлодка несколько недель находилась незамеченной для ВМФ США в Мексиканском заливе.»

        #987748
        • A_SEVER A_SEVER
          18.12.1708:55:11

          как обстоят дела с модернизацией этих КРАСАВ ПЛАТ проекта 971 «Щука-Б»?

          К-328 «Леопард» пришла на «Звёздочку» летом 2011 года, передача ВМФ после модернизации планируется в конце 2019 года.

          К-461 «Волк» пришла на «Звёздочку» летом 2014 года, в конце 2015 поставлена в эллинг.

          К-391 «Братск» и К-295 «Самара» на «Звёздочке» с сентября 2014 года, пока ждут своей очереди.

          Отредактировано: A_SEVER~09:10 18.12.17
          #987758
  • Нет аватара 99Andrei
    17.12.1715:06:36

    Оскал страшной пасти из 24 Гранитов    

    #987595
    • A_SEVER A_SEVER
      17.12.1715:43:50

      Оскал страшной пасти из 24 Гранитов

      На соседнем стапеле у АПРК К-132 «Иркутск» 24 «Гранита» меняют на 72 «Калиба».

      Как Вам такой «звериный оскал российского капитализма»?    

      #987600
      • Андрей Харченко Андрей Харченко
        17.12.1716:03:01

        А сколько всего Антеев будут модернизировать? И Щук 971 проекта, я слышал, 4 маловастенько… Учитывая, что корпуса у большинства лодок пригодные, да и практика сдавать вполнебоеспособные единицы в лизинг, когда у самих нужда в Щуках…

        #987605
        • A_SEVER A_SEVER
          17.12.1716:53:39

          А сколько всего Антеев будут модернизировать?
          На сколько денег хватит и сколько «Звезда» осилит, но не менее 2-х.

          #987616
        • Human RS Human RS
          17.12.1717:01:00

          Из Щук в строю только одна (Обнинск), остальные порежут и в переплавку, как очередь дойдет. Из Щук-Б глубокую модернизацию пройдет наверняка 5 единиц (с Гепардом, контракта пока нет, но он наверняка будет).

          #987618
        • Sergio Buk Sergio Buk
          17.12.1722:32:43

          Маловастенько по сравнению с чем и кем? Вы до сих пор живете в мире «догнать и перегнать» США по количеству? Бюджет сравните — 700 млрд и кое-как 50 млрд. Думаю, что учитывая это у МО другая стратегия.

          #987691
          • Андрей Харченко Андрей Харченко
            18.12.1701:32:36

            Я говорю про то, что 971 проект Щука-Б у нас есть как минимум 6 апл, с неплохим корпусом, + Нерпа, которую спокойно можна было б запросто на модернизацию отправить) а мы в лизинги роздаем…Я про это) Ну и как по мне, будущее подводного флота РФ можна было б строить тех же Щуках-Б, когда линейку из 7 Ясеней доклепаем, только новые Щуки строить с калибрами и уже новым гидроакустическим комплексом, тем более у нас их при необходимости могут строить 3 завода, они недорогие, по потенциалу новые будут вполне дотягивать до 4 поколения, екипажами освоены, обучение для них минимальное, ремонтная база под них тоже еще при Союзе сделан. Читал как раз что на базе Щук, будут Хаски делать… Поистине Щука по потенциалу и характеристикам, лучшая советская апл, и одна их лучших в 20 веке) памятник создателям надо ставить…

            #987722
            • Sergio Buk Sergio Buk
              18.12.1701:40:55

              Все упирается в средства. Много что есть, но где деньги брать?Думаю, что и дядьки в МО так же скрипя зубами что-то под дом пускают. Я же не зря про бюджет писал. Доктрина сейчас иная, нежели была при СССР (исходим из того, что есть и можем построить). Оттого и все эти МРК (плавоющие пусковые), корветы. Не сидеть же и не строить ничего в ожидании разработки ГТУ для более крупных кораблей.    

              #987724
            • A_SEVER A_SEVER
              18.12.1701:47:02

              будущее подводного флота РФ можна было б строить тех же Щуках-Б
              Будущее строить на прошлом?
              у нас их при необходимости могут строить 3 завода
              У нас строительством АПЛ сейчас занимается 1 завод — «Севмаш».

              Повторять опыт Советского Союза по строительству, а потом утилизации самого большого количества АПЛ в мире Россия не будет.

              #987725
        • Сергей Поздеев Сергей Поздеев
          18.12.1706:50:01

          «Ударные атомные подводные лодки проекта 949 типа „Антей“ смогут уничтожать не только корабельные группировки противника, но и наносить массированные ракетные удары по береговым целям. Прозванные за свою мощь „убийцами авианосцев“, атомные субмарины получат в ходе глубокой модернизации универсальные пусковые установки (УСП). Они обеспечат запуск новейших ракет — крылатых „Калибр“ и сверхзвуковых „Оникс“. Общий боезапас модернизированного „Антея“ увеличится с 24 до 72 ракет.

          Как рассказали „Известиям“ в главном штабе ВМФ, решение о перевооружении „Антеев“ уже принято. Четыре из восьми находящихся в составе Военно-морского флота АПЛ проекта 949 с этого года начнут модернизацию. Работы будут проходить на дальневосточном заводе „Звезда“, расположенном в бухте»

          Отредактировано: Сергей Поздеев~06:56 18.12.17
          #987746
      • Нет аватара Туляк
        17.12.1716:03:58

        Лучше бы пенсионерам раздали!!!)))))

        #987607
        • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
          17.12.1717:36:00

          И онижедетям — сиротам!!!   

          #987626
        • A_SEVER A_SEVER
          17.12.1717:56:46

          Лучше бы пенсионерам раздали!!!
          На условиях самовывоза с Кольского полуострова:
          •  © Фото из открытых источников

          #987634
          • rvk rvk
            17.12.1719:29:15

            И как так получилось?

            #987650
            • A_SEVER A_SEVER
              17.12.1719:33:02

              И как так получилось?
              Бросили за ненадобностью…

              #987652
              • rvk rvk
                17.12.1719:40:43

                Ну насколько я понимаю, подводную лодку не так просто бросить на берегу    

                #987654
                • A_SEVER A_SEVER
                  17.12.1719:46:34

                  подводную лодку не так просто бросить на берегу
                  Тащили в Северодвинск не то на ремонт, не то на утилизацию, но не дотащили.    

                  #987656
                  • rvk rvk
                    17.12.1719:56:45

                    Что-то как-то неправдоподобно     Акулу тащили по суше?

                    Фотошоп?

                    #987658
                    • A_SEVER A_SEVER
                      17.12.1720:41:40

                      Фотошоп?
                      Ага.    

                      #987664
                      • rvk rvk
                        17.12.1721:27:59

                        Неплохо, но масштаб не соблюден, или деревья гиганты)))

                        #987676
                    • Darth Darth
                      17.12.1720:49:42

                      Ну у неё ж скорость до 26 узлов (подводная, правда). Рулевой не справился с управлением, налетела на пологий берег, по инерции вкатилась на холм    

                      #987665
                      • A_SEVER A_SEVER
                        17.12.1720:54:58

                        НАТО думает мы свои старые АПЛ пилим, а мы их в тайге прячем!    

                        #987667
                        • PolarBear PolarBear
                          17.12.1721:16:39

                          НАТО думает мы свои старые АПЛ пилим, а мы их в тайге прячем!

                          Увы, но на самом деле первый вариант реалистичнее.

                          #987672
                          • A_SEVER A_SEVER
                            17.12.1721:19:26

                            на самом деле первый вариант реалистичнее
                            Если серьёзно, то старые АПЛ действительно нужно своевременно утилизировать.

                            #987673
                            • Darth Darth
                              17.12.1722:53:20

                              Старые-то нужно, но за 941-е кто-то должен был сесть. Вот ей бы сейчас как раз вместо Р-39 чего-нибудь интересного напихать в просто-таки невообразимом количестве — была бы гроза ПЛАРКов.

                              #987701
                              • rvk rvk
                                17.12.1723:19:59

                                но за 941-е кто-то должен был сесть.

                                941-й изначально неудачный проект, и сесть наверное должны были его создатели. Да, самая большая АПЛ в мире. Но и что? Размер в данном случае не дает никаких преимуществ, скорее наоборот. Это как «самый большой в мире процессор». И такие размеры у Акулы только потому, что у нас не было компактной твердотопливной МБР морского базирования на тот момент.

                                Поэтому их утилизация в принципе объяснима, вот если бы приняли решение утилизировать 667БДРМ, вот это было бы предательство просто. А избавится за счет американцев от громадных, дорогущих «Акул», для которых еще и не предвидится боекомплекта было разумным решением, особенно для тех времен, когда оно принималось.

                                #987704
                                • Darth Darth
                                  18.12.1700:08:59

                                  Нууу, так уж и неудачный? Сложно сказать, каким более «удачным» способом можно было бы впихнуть в лодку 20 монстров размером и массой с Р-39. То, что сама ракеты получилась более чем в 2 раза тяжелее Р-29РМ при той же дальности и забрасываемом весе, ну так вы хотели твердотопливных — их есть нет у нас! Всё-таки первая отечественная твердотопливная БРПЛ (Р-31 не считается), на это скидку делать надо.

                                  А если бы в массогабаритах Р-39 сейчас, на современном уровне, БРПЛ сделать, то она имела бы забрасываемый вес под 4 т и дальность явно больше 10 тысяч (в общем-то, опыт проектирования «Барка» это показал). Какая уж тут «Булава»… Это если его ПЛАРБом оставлять. А если по пути «Огайо» сходить, то, как уже говорилось, «Калибров» туда хоть упихайся. Или «Ониксов». Или «Цирконов». И тут и по скоростным характеристикам, и по скрытности на тактической скорости 941-я имеет очевидные преимущества перед БДРМом (если бы приспичило сделать последнему такую модернизацию).

                                  Но вместо этого их просто порезали. В результате, сейчас ни крутого ПЛАРБа, ни крутого ПЛАРКа.

                                  #987712
                                  • rvk rvk
                                    18.12.1700:27:49

                                    Сложно сказать, каким более «удачным» способом можно было бы впихнуть в лодку 20 монстров размером и массой с Р-39
                                    Я может не так выразился, может не Акулы неудачные, конечно, не о том речь. Я уверен инженеры решили задачу прекрасно. Но в том то и дело, что задача изначально была неверной, нельзя было строить громадный дорогущий корабль, надо было все же наверное как-то ракету дорабатывать. Собсвенно не знаю, может стратегически надо было иметь АПЛ с твердотопливными ракетами любой ценой, но это в любом случае было неким компромиссным решением, и это было понятно, и желание побыстрее от них избавится в 90-е тоже понятно.

                                    А если бы в массогабаритах Р-39 сейчас, на современном уровне, БРПЛ сделать, то она имела бы забрасываемый вес под 4 т и дальность явно больше 10 тысяч
                                    А оно надо вообще? Сегодня ведь очевидно, сделан упор на более легкие и менее мощные ракеты. Почему? Да потому что сегодня задачи другие, не города уничтожить, а важнейшие объекты противника, гораздо важнее точность, способность преодолевать ПРО. Лучше две ракеты малой мощности чем одну мощную. И уж тем более на АПЛ, где 667 нанесет гарантировано неприемлемый ущерб. Так зачем тогда еще больше? Не лучше ли сделать 2 АПЛ вместо одной? Ну или три вместо двух?

                                    уже говорилось, «Калибров» туда хоть упихайся. Или «Ониксов». Или «Цирконов"
                                    Опять же, а оно надо? Зачем? По сути то же что хранить все яйца в одной корзине. Я думаю все же лучше вместо одного 941 два, а то и три 949А?

                                    Вообще я про то говорю, что когда принималось решение порезать Акулы, этому решению, в отличии от множества других, принятых в те времена, есть вполне адекватное объяснение, и я склонен все же думать что решение это было разумно. Я так же напомню, что даже сейчас никто его не отменил, и применение смогли найти лишь Дмитрию Донскому и то, в качестве испытательной. Это говорит о том, что военные не видят сегодня задач для этих махин.

                                    #987716
                                    • Darth Darth
                                      18.12.1701:11:29

                                      А, так Вы сейчас говорите о том, целесообразно ли было в принципе строить 941-е, и приводите хорошие примеры альтернативного использования ресурсов. Здесь я с Вами полностью согласен: когда стало понятно, какой монстр выходит у Макеева, принятие его на вооружение подводного флота было недопустимым. Необходимо было во что бы то ни стало продолжать НИОКРы по твердотопливным БРПЛ, но решение о серийном строительстве их носителей принимать только после того, как получится более-менее «конкурентоспособное», по сравнению с жидкостными, изделие.

                                      [И таки да, большой забрасываемый вес нужен, т.к. это — возможность запихнуть туда более эффективные средства преодоления ПРО (которые, например, на «Тополе» и «Булаве» плохо просматриваются).]

                                      Но я изначально о другом говорил: к развалу Союза мы уже имели целых шесть 941-х. Перед нами не ставили дилемму, что лучше строить, 941-е, 667-е или 949-е, — нам уже вручили готовые боеспособные лодки. Да, в 90-е вопрос их модернизации не мог быть поставлен. Но государственные интересы того периода диктовали бы консервацию до лучших времён, как это в то время было сделано с «Калининым» (который пр. 1144), с атомным ледоколом «50 лет Победы», атомным лихтеровозом «Севморпуть», с энергоблоком АЭС БН-800. Все перечисленные примеры почему-то имели хороший конец, так почему бы судьба 941-х оказалась бы особенной?

                                      PS: А в наше время, как мне видится, от них уже отказались вынужденно, потому что консервация-то проведена не была.

                                      Отредактировано: Darth~01:17 18.12.17
                                      #987718
                                      • rvk rvk
                                        18.12.1705:32:03

                                        А, так Вы сейчас говорите о том, целесообразно ли было в принципе строить 941-е,

                                        Даже не совсем так. На самом деле о том целесообразно или нет — нам сложно судить, то было другое время, возможно тогда нужно было создать такую ракету и носитель любой ценой.

                                        нам уже вручили готовые боеспособные лодки
                                        Не совсем. Ракеты то по сути у нас не было. Было понятно что скоро носитель останется без боекомплекта. Да и производить такой боекомплект, то есть по сути неудачную ракету было глупо, надо было разрабатывать новую, что и сделали, пусть не так легко и быстро как предполагали.
                                        консервацию до лучших времён
                                        Опять же, было понятно что для такого носителя никаких «лучших времен» не настанет. Они попросту не нужны нашему флоту без ракеты, да и с такой ракетой не нужны были бы. Особенно когда строятся Бореи.

                                        Мне все-таки кажется что тут мы американцев надурили. За их деньги утилизировали и без того нам не нужные корабли, зато в замен построили куда как более совершенные Бореи     Это как ВОУ-НОУ, американцы думали они нас имеют, а получилось что это мы их поимели.

                                        #987742
                                        • Юрген Юрген
                                          18.12.1706:30:33

                                          Мне все-таки кажется что тут мы американцев надурили. За их деньги утилизировали и без того нам не нужные корабли, зато в замен построили куда как более совершенные Бореи

                                          Скажем так, они не нужны были в той экономической ситуации, слишком дорогое или сложное в обслуживании оружие. Так же, как оказались не нужны крейсера пр. 1144 или эсминцы пр. 956.

                                          Только «Бореи» взамен построили куда как позже, да и строят их не взамен пр. 941, а взамен пр. 667.

                                          #987745
                                          • rvk rvk
                                            18.12.1710:41:17

                                            крейсера пр. 1144
                                            Ну в отличии от 941 пр. 1144 все же сегодня восстанавливают. Хотя бы один из имеющихся двух.

                                            и строят их не взамен пр. 941, а взамен пр. 667.
                                            Ну тут как смотреть, все же на 667 — жидкостная ракета, а на Борее твердотопливная. Так что грубо говоря Бореи это все же то, что изначально должно было быть построено вместо 941 — если бы в наличии была бы нормальная ракета, а не громадина Р-39

                                            #987792
                                        • Эдуард Тарико Эдуард Тарико
                                          18.12.1720:27:57

                                          Даже не совсем так. На самом деле о том целесообразно или нет — нам сложно судить, то было другое время, возможно тогда нужно было создать такую ракету и носитель любой ценой.

                                          Если бы задача стояла так, то ракету делали бы в Московском Институте Теплотехники. Это косяк совковой неспособности к управлению.

                                          #987956
                                          • rvk rvk
                                            18.12.1720:31:56

                                            Как-то странно, ты не находишь? Советская неспособность к управлению, и первый спутник, первый человек в космосе, куча прекрасных образцов вооружения, опередивших время. И вот один прокол, и все, неспособность к управлению.

                                            совковой
                                            На первый раз прощается. В следующий раз будет бан за оскорбление моей страны.

                                            #987960
                                  • Эдуард Тарико Эдуард Тарико
                                    18.12.1720:22:04

                                    На самом деле Р-39 и есть лютый шедевр сумрачного советского гения. Выдали ТЗ на твердотопливную ракету КБ Машиностроения, которые делали годные ракеты на жидком топливе, а с твёрдым топливом чуть не впервые работали (вместо МИТ’а, для которого это типичная задача на секундочку). Естественно получили невразумительных гигантов.

                                    Отсюда и размеры лодок -- нужно было соорудить что-то, что способно нести чуть больше, чем две такие 16-метровые дуры диаметром под 2,5м. В итоге вышло нечто с половину футбольного поля и можно быть почти уверенным, что рекорд по размеру подлодки никогда не будет побит, только если специально (вдруг кто-то заразится немецкой гигантоманией и захочет сделать Мауса/Дору, но подводные) или если вдруг станут делать, например, пассажирские подлодки. Это просто от безысходности получилось. То, что она не шумит на весь океан при этом это просто чудо из чудес.

                                    Отредактировано: Эдуард Тарико~20:25 18.12.17
                                    #987953
                                    • Нет аватара zu1
                                      18.12.1723:17:16

                                      На самом деле Р-39 и есть лютый шедевр сумрачного советского гения. Выдали ТЗ на твердотопливную ракету КБ Машиностроения, которые делали годные ракеты на жидком топливе, а с твёрдым топливом чуть не впервые работали (вместо МИТ’а, для которого это типичная задача на секундочку). Естественно получили невразумительных гигантов.

                                      Ну конечно.А то, что МИТ-сухопутчики, в отличии от Макеевцев, это типа «не считается».

                                      Эпопея с доводкой Булавы ярко показала,что бывает когда амбиции мешают разуму.

                                      Так что сумрак не в «советских» решениях, а в головах нынешних «экспертов» частенько.

                                      Отредактировано: zu1~23:17 18.12.17
                                      #988044
                                      • Олег Сайтхужин Олег Сайтхужин
                                        19.12.1708:39:15

                                        Эпопея с доводкой Булавы ярко показала,что бывает когда амбиции мешают разуму.

                                        Вот именно. Эти амбиции и нежелание их перебороть помешали в свое время посадить оба КБ за один стол и совместно сделать шедевр.

                                        В результате имеем что имеем.

                                        #988114
          • Нет аватара Туляк
            17.12.1720:39:30

            Подводная лодка в степях … (с))))))

            #987663
          • Sergio Buk Sergio Buk
            17.12.1722:35:34

            А ведь Петр 1 так и тащил корабли? Или это был совсем не Петр?

            #987692
          • Sergio Buk Sergio Buk
            17.12.1722:50:09

            Судя по виду, её кто-то сбил и она упала, нос перевесил. Летела низэнько!

            #987699
      • Darth Darth
        17.12.1721:00:12

        На соседнем стапеле у АПРК К-132 «Иркутск» 24 «Гранита» меняют на 72 «Калибра».

        Как Вам такой «звериный оскал российского капитализма»?

        Нормально нам такой оскал     А можно будет девушку вытащить, автомат поставить ПУ «Калибров» на ПУ «Ониксов» или «Цирконов» на базе заменить (в меньшем количестве, разумеется). Или универсальность не предполагается — только «Калибры»?

        #987668
        • александр столярчук александр столярчук
          18.12.1701:21:40

          Насколько я понимаю тему, то калибры, ониксы и цирконы используют одну и ту же пусковую установку.

          #987720
      • Михаил Волков Михаил Волков
        17.12.1721:25:58

        вот 24 булавы, 24 межконтинентальных термоядерных… было бы интереснее, и позитивнее, вместо 24 гранитов.

        А калибры пускаются с торпедных аппаратов, им шахты не нужны.

        Отредактировано: Михаил Волков~21:28 17.12.17
        #987675
        • Darth Darth
          17.12.1722:08:30

          Много ж мы их напускаем с четырёх торпедных аппаратов-то!

          ЗЫ: И 24 «Булавы» (даже если их научить стартовать из наклонных ПУ) вместо 24 «Гранитов» не влезут — там по диаметру одна за двоих пойдёт     [это если по длине впихнут, ибо она ещё и на 2 метра длиннее]

          Отредактировано: Darth~22:14 17.12.17
          #987683
        • Комментарий удален
        • A_SEVER A_SEVER
          17.12.1723:01:07

          вот 24 булавы, 24 межконтинентальных термоядерных
          Флоту нужны корабли для локальных войн, БРПЛ для этого абсолютно бесполезны.

          #987703
      • Нет аватара FeniksHoly
        17.12.1722:48:01

        так на этой тоже будет комплекс калибр или гранит оставят?

        #987698
        • A_SEVER A_SEVER
          18.12.1700:09:07

          так на этой тоже будет комплекс калибр

          Небольшой ремонт (восстановление технической готовности) не предполагает замену вооружения, иначе это уже будет модернизация.

          #987713
          • Нет аватара FeniksHoly
            18.12.1701:02:06

            я так понимаю хотят продлить его эксплуатацию для дальнейшей возможности модернизации. всеж этот корабль один из самых свежих этого проекта. будут бабки и потребности всегда можно сделать модернизацию. тем более что возможно и ракетный комплекс будет уже более новый ,а не калибр.

            #987717
            • A_SEVER A_SEVER
              18.12.1701:38:04

              для дальнейшей возможности модернизации
              Пока корабль находится в составе флота он должен периодически проходить ремонт.

              Что касается модернизации, то пока рано говорить, может так и проходит оставшийся срок службы с «Гранитами».

              #987723
          • Darth Darth
            18.12.1701:19:04

            Но «Циркон» якобы умещается в такие же по габаритам ПУ, что и «Гранит». Поэтому если всё пойдёт нормально, 949-е снова на небольшой ремонтик встанут    

            #987719
            • Сергей Туманов Сергей Туманов
              18.12.1716:37:57

              Не с Гранитом, а с Калибром в Циркона одна ПУ, если мне склероз не изменяет

              #987887
      • Нет аватара malikszh
        18.12.1723:01:16

        СЕВЕР кроме Иркутска еще какие подлодки переворужается с гранита на калибр?

        #988034
        • A_SEVER A_SEVER
          18.12.1723:05:21

          кроме Иркутска еще какие подлодки переворужается
          К-442 «Челябинск».

          #988036
          • Нет аватара malikszh
            18.12.1723:10:13

            Челябинск на севере надеюсь, по плану когда в строю?

            #988041
            • A_SEVER A_SEVER
              18.12.1723:28:56

              Челябинск на севере надеюсь
              Модернизацией «Антеев» занимается только «Звезда» в Большом Камне.

              Отредактировано: A_SEVER~23:42 18.12.17
              #988050
  • Нет аватара casta1913
    18.12.1705:29:34

    Ребята ребята нужны АПЛ ,цена смешная всего 10% от стоимости авианосца,а сейчас и меньше с курсом рубля ,удар в точку?!

    #987741
  • Kolyda Kolyda
    18.12.1713:50:19

    Главное чтобы «партнеры» с нами считались, чтобы была гарантированная возможность ответного удара. А на какой АПЛ, надводном корабле, наземном или авиационном средстве доставки будет тот и ли иной ядрён-батон плыть/лететь/ехать роли не играет — главное чтобы достал. И чтобы «партнер» в этом был уверен — нас он не переживет.

    Дорого это конечно, и нам бы, пенсионерам, лишняя денежка лишней бы не оказалась, но как подумаешь, что при нашей слабости твои-же дети/внуки будут корчится в ядерном пекле, так уже и не дорого.

    #987850
  • Нет аватара malikszh
    18.12.1723:49:26

    Север еще один вопрос как продвигается строительство апл этого проекта, но лодки спецназа.Белгорода?

    #988054
    • A_SEVER A_SEVER
      19.12.1709:20:34

      как продвигается строительство апл этого проекта, но лодки спецназа.Белгорода?
      Если не ошибаюсь, в следующем году должны спустить на воду.

      #988127
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,