Ремонт АПРК «Омск» проекта 949А
Атомный подводный ракетный крейсер К-186 «Омск» проекта 949А, проходящий восстановление технической готовности на ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне.
Фото с сайта vk.com/bolshayaigra_war
Атомный подводный ракетный крейсер К-186 «Омск» проекта 949А, проходящий восстановление технической готовности на ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне.
Фото с сайта vk.com/bolshayaigra_war
17.12.1713:09:26
17.12.1713:10:27
17.12.1713:22:55
18.12.1707:16:04
18.12.1708:55:11
18.12.1711:19:18
17.12.1715:06:36
17.12.1715:43:50
17.12.1716:03:01
17.12.1716:53:39 На сколько денег хватит и сколько «Звезда» осилит, но не менее 2-х.
17.12.1717:01:00
17.12.1722:32:43
18.12.1701:32:36
18.12.1701:40:55
18.12.1701:47:02 Будущее строить на прошлом? У нас строительством АПЛ сейчас занимается 1 завод — «Севмаш».
18.12.1706:50:01
17.12.1716:03:58
17.12.1717:36:00
17.12.1717:56:46 На условиях самовывоза с Кольского полуострова:
17.12.1719:29:15
17.12.1719:33:02 Бросили за ненадобностью…
17.12.1719:40:43
17.12.1719:46:34 Тащили в Северодвинск не то на ремонт, не то на утилизацию, но не дотащили.
17.12.1719:56:45
17.12.1720:41:40 Ага.
17.12.1721:27:59
17.12.1720:49:42
17.12.1720:54:58
17.12.1721:16:39
17.12.1721:19:26 Если серьёзно, то старые АПЛ действительно нужно своевременно утилизировать.
17.12.1722:53:20
17.12.1723:19:59
18.12.1700:08:59
18.12.1700:27:49 Я может не так выразился, может не Акулы неудачные, конечно, не о том речь. Я уверен инженеры решили задачу прекрасно. Но в том то и дело, что задача изначально была неверной, нельзя было строить громадный дорогущий корабль, надо было все же наверное как-то ракету дорабатывать. Собсвенно не знаю, может стратегически надо было иметь АПЛ с твердотопливными ракетами любой ценой, но это в любом случае было неким компромиссным решением, и это было понятно, и желание побыстрее от них избавится в 90-е тоже понятно. А оно надо вообще? Сегодня ведь очевидно, сделан упор на более легкие и менее мощные ракеты. Почему? Да потому что сегодня задачи другие, не города уничтожить, а важнейшие объекты противника, гораздо важнее точность, способность преодолевать ПРО. Лучше две ракеты малой мощности чем одну мощную. И уж тем более на АПЛ, где 667 нанесет гарантировано неприемлемый ущерб. Так зачем тогда еще больше? Не лучше ли сделать 2 АПЛ вместо одной? Ну или три вместо двух? Опять же, а оно надо? Зачем? По сути то же что хранить все яйца в одной корзине. Я думаю все же лучше вместо одного 941 два, а то и три 949А?
18.12.1701:11:29
18.12.1705:32:03
18.12.1706:30:33
18.12.1710:41:17 Ну в отличии от 941 пр. 1144 все же сегодня восстанавливают. Хотя бы один из имеющихся двух. Ну тут как смотреть, все же на 667 — жидкостная ракета, а на Борее твердотопливная. Так что грубо говоря Бореи это все же то, что изначально должно было быть построено вместо 941 — если бы в наличии была бы нормальная ракета, а не громадина Р-39
18.12.1720:27:57
18.12.1720:31:56
18.12.1720:22:04
18.12.1723:17:16
19.12.1708:39:15
17.12.1720:39:30
17.12.1722:35:34
17.12.1722:50:09
17.12.1721:00:12
18.12.1701:21:40
17.12.1721:25:58
17.12.1722:08:30
17.12.1723:01:07 Флоту нужны корабли для локальных войн, БРПЛ для этого абсолютно бесполезны.
17.12.1722:48:01
18.12.1700:09:07
18.12.1701:02:06
18.12.1701:38:04 Пока корабль находится в составе флота он должен периодически проходить ремонт.
18.12.1701:19:04
18.12.1716:37:57
18.12.1723:01:16
18.12.1723:05:21 К-442 «Челябинск».
18.12.1723:10:13
18.12.1723:28:56 Модернизацией «Антеев» занимается только «Звезда» в Большом Камне.
18.12.1723:41:16
18.12.1705:29:34
18.12.1713:50:19
18.12.1723:49:26
19.12.1709:20:34 Если не ошибаюсь, в следующем году должны спустить на воду.