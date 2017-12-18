Новое изделие подвижного состава изготовлено на УВЗ
По сообщению Пресс-службы УВЗ на Волчанском механическом заводе — филиале Уралвагонзавода (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые изготовлены и отгружены заказчику два серийных образца вагона-самосвала (думпкара) модели 33-9985 грузоподъёмностью 105 тонн.
Конструкторская документация нового изделия разработана специалистами Уральского конструкторского бюро вагоностроения, которое входит в интегрированную структуру УВЗ. Думпкар прошел полный комплекс испытаний. Разрешение на его серийное производство получено.
Вагон-самосвал (думпкар) модели 33-9985 предназначен для перевозки и автоматической выгрузки на отвалах или дробильных установках открытых горных разработок вскрышных скальных пород, угольно-рудных грузов и других подобных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
От других грузовых вагонов он отличается наличием кузова, способного производить выгрузку груза в обе стороны. Наклон кузова осуществляется тремя пневмоцилиндрами, установленными на кронштейнах рамы вагона. Ходовой частью вагона-самосвала являются две трехосные тележки производства корпорации УВЗ.
Кроме серийного производства думпкаров, Волчанским филиалом Уралвагонзавода также освоено изготовление цилиндров разгрузки и запасных частей к ним.
«В корпорации УВЗ производятся вагоны-самосвалы полностью из отечественных комплектующих. Раньше думпкары закупались на Украине. Сегодня УВЗ предлагает свою разработку. Мы прогнозируем спрос на наш вагон-самосвал на рынке. В 2018 году Волчанским механическим заводом рассчитывается выпуск 25 думпкаров», — сообщил директор предприятия Владимир Брусов.
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