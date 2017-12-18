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Производство

Новое изделие подвижного состава изготовлено на УВЗ

По сообщению Пресс-службы УВЗ на Волчанском механическом заводе — филиале Уралвагонзавода (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые изготовлены и отгружены заказчику два серийных образца вагона-самосвала (думпкара) модели 33-9985 грузоподъёмностью 105 тонн.

  •  © uralvagonzavod.ru

Конструкторская документация нового изделия разработана специалистами Уральского конструкторского бюро вагоностроения, которое входит в интегрированную структуру УВЗ. Думпкар прошел полный комплекс испытаний. Разрешение на его серийное производство получено.

Вагон-самосвал (думпкар) модели 33-9985 предназначен для перевозки и автоматической выгрузки на отвалах или дробильных установках открытых горных разработок вскрышных скальных пород, угольно-рудных грузов и других подобных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.

От других грузовых вагонов он отличается наличием кузова, способного производить выгрузку груза в обе стороны. Наклон кузова осуществляется тремя пневмоцилиндрами, установленными на кронштейнах рамы вагона. Ходовой частью вагона-самосвала являются две трехосные тележки производства корпорации УВЗ.

Кроме серийного производства думпкаров, Волчанским филиалом Уралвагонзавода также освоено изготовление цилиндров разгрузки и запасных частей к ним.

«В корпорации УВЗ производятся вагоны-самосвалы полностью из отечественных комплектующих. Раньше думпкары закупались на Украине. Сегодня УВЗ предлагает свою разработку. Мы прогнозируем спрос на наш вагон-самосвал на рынке. В 2018 году Волчанским механическим заводом рассчитывается выпуск 25 думпкаров», — сообщил директор предприятия Владимир Брусов.

http://uralvagonzavod.ru/presscenter/release/1150

увз, нижний тагил, ростех, вагоностроение
  • Нет аватара Киргуев Эдуард
    18.12.1711:34:26

    Интересно, какие компрессоры обеспечивают работу пневмоцилиндров?

    #987809
    • Нет аватара mik88
      18.12.1714:52:07

      работает от пневмосистемы локомотива.

      #987863
      • Олег Сайтхужин Олег Сайтхужин
        19.12.1708:21:46

        А локомотиву хватит сил столько вагонов за раз прокачать?

        А то я часто вижу такие составы с дополнительным вагон-компрессором.

        #988105
  • Александр Ермаков
    18.12.1712:50:48

    "В корпорации УВЗ производятся вагоны-самосвалы полностью из отечественных комплектующих. Раньше думпкары закупались на Украине. Сегодня УВЗ предлагает свою разработку.
    А у меня вечный вопрос — и кто дурак?

    #987831
    • PolarBear PolarBear
      19.12.1708:43:17

      Раньше думпкары закупались на Украине.

      Раньше мы их даже сами выпускали, в Калининграде.    А сейчас цифра 25 шт. в год впечатляет конечно. Похоже на штучное производство.

      #988115
      • Макс Южный
        19.12.1708:57:24

        Кроме того, зачем использовать мусорное слово вроде «дампкара» («думпкар»)? Это же самосвал.

        #988121
        • Юрген Юрген
          19.12.1709:23:22

          Это железнодорожный термин, а не мусорное слово.

          #988129
          • Макс Южный
            19.12.1709:29:43

            Мусорный термин, значит. Бесмыссленно же, от такого надо уходить.

            #988132
            • Юрген Юрген
              19.12.1709:31:12

              В смысле «мусорный термин»? Отраслевая терминология — мусор по-вашему?

              #988134
              • Макс Южный
                19.12.1709:35:13

                Такая -- безусловно. Самые простые и очевидные вещи смысла называть заимствованными словами никакого нет.

                #988136
                • Юрген Юрген
                  19.12.1709:37:07

                  Это слово начало использоваться раньше, чем появилось слово «самосвал».

                  #988137
                  • Макс Южный
                    19.12.1709:41:32

                    Слово «аэроплан» тоже использовалось раньше, чем «самолёт». И ничего, убрали бессмысленное заимствование; никто не умер.

                    Отредактировано: Макс Южный~09:41 19.12.17
                    #988138
                    • Юрген Юрген
                      19.12.1709:52:49

                      Железнодорожники не считают данное заимствование бессмысленным и из-за недовольного ноунейм юзера из инета переписывать нормативную документацию вряд ли будут.

                      #988142
                      • Макс Южный
                        19.12.1710:23:10

                        Давно переписали; догадайтесь с одного раза, что за слово скрывается, например, за буквой «С» в наименовании «6ВС-60»? «Думпкар»? Не угадали.

                        Желездорожники не считают данное заимствование имеющим смысл и «из-за недовольного ноунейм юзера из инета переписывать нормативную документацию вряд ли будут».

                        Тут не надо путать жаргон и подлинную терминологию (в документации).

                        Отредактировано: Макс Южный~10:23 19.12.17
                        #988155
          • Андрей Мельник Андрей Мельник
            19.12.1710:46:14

            Почему тогда автотехника называется «Самосвал», а не «Думп-трак»… Это же обычный перевод! Думп=Самосвал…

            #988168
  • Нет аватара Ветер
    18.12.1715:40:15

    не видел раньше трехосных тележек на вагонах… наверное скоро пойдут и другие типы вагонов на таких тележках…

    #987872
    • PolarBear PolarBear
      18.12.1718:22:27

      не видел раньше трехосных тележек на вагонах… наверное скоро пойдут и другие типы вагонов на таких тележках…

      Аналогичные по характеристикам и внешнему виду думпкары 2ВС-105 модель 31-634 выпускались с 1967 г. заводами Польши, Румынии, нашим Калининградским заводом.

      #987919
  • АНС АНС АНС АНС
    18.12.1717:06:39

    А кто знает — Калининградский вагонзавод, который раньше выпускал думпкары — закрылся?

    Отредактировано: АНС АНС~17:06 18.12.17
    #987891
    • PolarBear PolarBear
      19.12.1710:20:39

      Да, вроде, жив, только оф.сайт сейчас на реконструкции. Выпускает аналогичные вагоны модели 33-682.

      #988152
  • Нет аватара ser56
    19.12.1700:02:48

    название двусмысленное… изделие УВЗ как-то вызывает оборонные ассоциации.   

    #988057
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