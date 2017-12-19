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Транспорт и логистика

Ростов получил еще 13 новых трамваев

Как сообщает 161.ru, в Ростов-на-Дону прибыли еще 13 новых трамваев City Star, производства Тверского Вагоностроительного Завода. Новые трамваи поступят на линии до конца года, где уже работают 17 таких же красавцев.

  •  © transphoto.ru

Напомню, что трамваи City Star специально спроектированы для Ростова, так как трамвайная колея в столице Юга — европейская, чего больше нет ни в одном другом городе России.

Новые трамваи получены в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу. Обновление подвижного состава финансируется из федерального бюджета и бюджета Ростовской области. Еще один трамвай был куплен на средства бюджета города. Всего планировалось приобрести 30 машин, все они уже закуплены.

  •  © transphoto.ru

Напомню, что помимо City Star в городе работают 19 вагонов 71-619КУ 2004-2008 годов выпуска, а также 13 чешских вагонов Tatra 1988-1989 годов выпуска, которые будут постепенно выводится их эксплуатации.

Помимо обновления трамвайного парка, в городе активно модернизируются трамвайные линии. Несколько лет назад полностью заменены пути на улице Максима Горького. Сейчас полным ходом идет реконструкция чуть ли не главной трамвайной артерии города — улицы Станиславского, где, помимо всего прочего, так же полностью заменят трамвайные пути.

  • Реконструкция ул. Станиславского в Ростове-на-Дону
  • Реконструкция ул. Станиславского в Ростове-на-Дону
  •  © forumrostov.ru
http://161.ru/text/transport/377642465648640.html

Ростов-на-Дону, трамваи, city star, ТВЗ
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  • Нет аватара krap
    19.12.1711:41:36

    Ну Народ!!! Ростов и Ростов-на-Дону это разные города!!! Почему в заголовке нельзя написать Ростов-на-Дону. Ростов ведь не получил 13 новых трамваев)

    #988198
    • rvk rvk
      19.12.1712:58:01

      Потому что всем понятно о каком городе речь идет. Ростовчане почти никогда не называют свой город Ростов-на-Дону. Они говорят «мы с Ростова»

      #988242
      • Нет аватара krap
        19.12.1716:34:06

        А извини я не знал что случайно попал в филиал сайта «Сделано у Нас» Ростова-На-Дону.

        Сайт для тех кто понимает…

        Новости + конечно.

        Отредактировано: krap~16:57 19.12.17
        #988326
    • Нет аватара Киргуев Эдуард
      19.12.1714:16:35

      Тады, будьте любезны, пишите и «Ростов Великий»)))

      #988275
      • Нет аватара krap
        19.12.1716:13:51

        Сейчас город называется «Ростов» а, «Ростов Великий» это его историческое название.

        #988314
        • Нет аватара Киргуев Эдуард
          19.12.1716:20:32

          А я и не знал, что тот Ростов уже «просто» Ростов.

          #988319
          • Нет аватара krap
            19.12.1716:38:59

            По 10 капель настойки Карамзина принимайте после еды.

            #988331
  • Александр Скориков
    19.12.1712:52:45

    В Ростове-на-Дону еще есть места, где можно снимать фильмы про послереволюционную разруху только поменяв вывески. На улице Станиславского я чуть не оставил подвеску, случайно заехав туда в поисках выезда из города года 2 назад.

    #988233
    • rvk rvk
      19.12.1713:02:25

      Ой да ладно, я там все время ездил до реконструкции. Да, дорога ужасная, но ехать можно    

      Хотя конечно, Станиславского просто требовала реконструкции, и она там не делалась в том числе потому что надо было что-то с рельсами решать, а их перекладывать было очень дорого. Горбань чуть их вообще не убрал. Плюс там старые здания построенные почти без фундамента, куча коммуникаций, археологические пласты. В итоге улица была в таком ужасном состоянии потому что реконструкция ну очень дорогая.

      #988244
      • Александр Скориков
        19.12.1713:20:59

        я бы там ничего не трогал, водили бы туристов и снимали кино про Соньку Золотую Ручку — Одесса-то теперь не наша.

        #988256
        • rvk rvk
          19.12.1713:25:39

          Если там ничего не трогать, там все просто развалится. По хорошему, как ни жалко, там нужно просто половину сносить, большая часть уже не пригодна для ремонта. Вопрос только в том, что ни в коем случае там нельзя застраивать современными зданиями, что уже делается, к сожалению.

          Я бы вообще всю улицу сделал бы пешеходной с линией трамвая. Но к сожалению город не решается так потеснить автомобилистов… хотя уже год ездим без Станиславского, и ничего страшного не произошло, да и до этого там ездили только смельчаки типа меня, у которых Лада Гранта ну или кроссовер    

          Отредактировано: rvk~13:26 19.12.17
          #988257
        • Нет аватара Киргуев Эдуард
          19.12.1714:14:15

          Во-первых, Одесса, таки, наша. Временно оккупирована бандерляндией. Что никак не говорит о том, что — навсегда.

          А на Станиславского — свидетельствую как ростовчанин, в самом центре города, возле центрального рынка, археологические раскопки закончились буквально недавно. Меоты.

          И Ваш собеседник выше прав: почти весь старый Ростов строился без фундаментов, и теперь, когда точечно строится там новый дом (тяжелый!), подземные воды, стекающие в Дон, тут же начинают подмывать эти старые дома.

          #988273
          • Александр Скориков
            19.12.1716:10:45

            За Одессу согласен, а по поводу улицы Станиславского, я вполне серьезно, ее надо сохранить, с консервирующей реставрацией, конечно, но сберечь. Мы там пробыли-то минут 10, пока я выкручивался между шпал и ям, но жена была поражена архивностью домов, вывесок, причем было видно, что живут люди, трамваи ездят — чистая история.

            #988312
            • Нет аватара Киргуев Эдуард
              19.12.1716:18:20

              Я люблю старый Ростов. Когда-то облазил весь спуск к Дону, было дело. Но сохранить его не получится — увы! Именно из-за того, что подземные воды снесут ветхие постройки без фундаментов. В самом центре города красивый бывший Главпочтамт пытались спасти — закачали мегатонны жидкого стекла. Не помогло. Бывшее здание ВПШ спасли, но спасали долго. И цена была не только высокой, но и, я считаю, плачевной для окружающих зданий.

              Рано, или поздно, но вся эта красота съедет оползнем к Дону.

              #988318
              • Александр Скориков
                19.12.1717:07:21

                Очень жаль, такие места надо беречь. Ведь это где-то поблизости пожар-то был большой?

                #988349
                • rvk rvk
                  19.12.1718:37:54

                  Там где был пожар там по сути трущебы были.

                  #988390
              • rvk rvk
                19.12.1718:37:25

                Когда-то облазил весь спуск к Дону

                Храбрый )))

                #988389
                • Нет аватара Киргуев Эдуард
                  19.12.1718:48:56

                  А у нас спецкурс был в свое время — фотодело. И наш препод нас глубоко погрузил ниже Энгельса от Кировского до Соколова. А потом самому понравилось. Правда, без фотоаппарата.

                  #988397
                  • rvk rvk
                    19.12.1718:56:46

                    Правда, без фотоаппарата.

                    Самому с фотоаппаратом там лучше не ходить)))

                    #988403
                    • Нет аватара Киргуев Эдуард
                      19.12.1719:01:17

                      Да, ладно Вам, Роман Владимирович!

                      Ничуть там не опасней пройтись, чем в бывшей «Белой лошади» пивка попить))) Не приумножайте славу Ростова как бандитского города)))

                      #988407
  • Нет аватара Edward
    19.12.1712:55:01

    Ещё бы делалось всё это стабильно на постоянной основе, а не только при подготовке к очередным чемпионатам и прочим олимпиадам.

    #988238
    • rvk rvk
      19.12.1713:04:32

      Вопрос в деньгах. У бюджетов городов нет таких денег попросту.

      #988247
  • oleg litvinov oleg litvinov
    19.12.1715:16:11

    "Напомню, что трамваи City Star специально спроектированы для Ростова, так как трамвайная колея в столице Юга — европейская, чего больше нет ни в одном другом городе России."

    Если я правильно понял европейскую колею, то ещё в Калининграде такая же. Осталась от немцев. Конечно наверняка в советское время обновлялась, но ширину менять не стали.

    Подвижной состав был и есть в основном чешский, также было несколько вагонов из Германии. Всё сильно б/у.

    В настоящее время трамвайный транспорт в Калининграде вымирающий. Большинство линий демонтировано, подвижной состав не обновляется.

    Возможно это один из факторов создающих в городе серьёзные пробки на дорогах.

    Отредактировано: oleg litvinov~15:16 19.12.17
    #988287
    • rvk rvk
      19.12.1715:24:37

      Большинство линий демонтировано, подвижной состав не обновляется.
      Это ждало и Ростов, года три назад вопрос демонтажа линии на Станиславского был практически решен. Хотели пустить там автобусы. Как хорошо, что не случилось, в чем-то помог ЧМ2018, но больше всего наверное здравый смысл некоторых чиновников, благодаря которым Горбаня быстро и без шума убрали с должности мэра (до сих пор точно не известно где он теперь), и поставили куда как более адекватного Кушнарева.

      #988292
  • Дмитрий Толкачев Дмитрий Толкачев
    19.12.1716:56:36

    Интересно, а если б не чемпионат, закупили бы эти трамваи? Что за дурацкая манера делать что-либо, к чьему либо приезду или событию

    #988341
    • rvk rvk
      19.12.1718:45:00

      В другие города же закупали. Даже у нас в Ростовской обл. Новочеркасск, Таганрог. Без всяких ЧМ.

      У нас проблема — колея не стандартная. Но закупили бы думаю в любом случае, просто наверное сложнее было бы обосновать для федерального финансирования.

      Ну и да, в прошлый раз новые трамваи закупали в 2008 году, без всяких ЧМ.

      Ну и насчет дурацкой манеры. Это не дурацкая манера, а вполне нормальная. Люди дома почему-то в ночных платьях и смокингах не ходят, а одевают их на какое либо событие. Тоже ненормально? Так и тут, нет ничего плохого когда город прихорашивается к празднику.

      #988395
  • Нет аватара Киргуев Эдуард
    19.12.1717:12:42

    По ростовским меркам пожар был далеко от места раскопок. И пожар выкосил далеко не шедевральный с точки зрения архитектуры квартал. Хотя ревнители старины нашлись и тут, конечно.

    А проблема не-сохранения исторически и архитектурно интересной части города проста: город повернулся к реке лицом — набережная и спуск к реке ОЧЕНЬ активно застраиваются. Грунт в Ростове очень слабый, просадочный, подземные воды новые дома давят так, что… Далее — по текстую

    #988354
  • Alex63 Alex63
    19.12.1718:28:55

    Вообще очень много в плане транспорта зависит больше не от федеральных, а от местных властей.

    Вот к примеру:

    Почему в то время как Воронеж выпилил весь электротранспорт, те же Самара,Казань, Ростов-на-Дону и пр. находят в себе средства для обновления электротранспорта.

    Так что если транспорт в вашем регионе рубят, нужно спрашивать с местных властей, которым он не нужен.

    #988385
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