Ростов получил еще 13 новых трамваев

Как сообщает 161.ru, в Ростов-на-Дону прибыли еще 13 новых трамваев City Star, производства Тверского Вагоностроительного Завода. Новые трамваи поступят на линии до конца года, где уже работают 17 таких же красавцев.

Напомню, что трамваи City Star специально спроектированы для Ростова, так как трамвайная колея в столице Юга — европейская, чего больше нет ни в одном другом городе России.

Новые трамваи получены в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу. Обновление подвижного состава финансируется из федерального бюджета и бюджета Ростовской области. Еще один трамвай был куплен на средства бюджета города. Всего планировалось приобрести 30 машин, все они уже закуплены.

Напомню, что помимо City Star в городе работают 19 вагонов 71-619КУ 2004-2008 годов выпуска, а также 13 чешских вагонов Tatra 1988-1989 годов выпуска, которые будут постепенно выводится их эксплуатации.

Помимо обновления трамвайного парка, в городе активно модернизируются трамвайные линии. Несколько лет назад полностью заменены пути на улице Максима Горького. Сейчас полным ходом идет реконструкция чуть ли не главной трамвайной артерии города — улицы Станиславского, где, помимо всего прочего, так же полностью заменят трамвайные пути.