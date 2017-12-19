Балт-Систем. Российские системы ЧПУ и приводы для станков.

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Компания «Балт-Систем», основанная в 1998 году, является ведущим российским поставщиком устройств числового программного управления. «Балт-Систем» занимается разработкой, производством, сервисным обслуживанием аппаратных и программных средств автоматизации промышленного производства.

"Балт-Систем" поставляет продукцию: устройства числового программного управления, выносные релейные модули, ручные станочные пульты, приводы подач и главного движения, двигатели, трансформаторы, дроссели и датчики. Такое разнообразие дает Вам возможность комплексной поставки для реализации своих проектов.

Главная цель компании — надёжность поставляемой продукции. Производство по изготовлению модулей для устройств числового программного управления имеет сертификат ISO 9001.