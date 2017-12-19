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Балт-Систем. Российские системы ЧПУ и приводы для станков.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/kkmVpS-6-GE

Компания «Балт-Систем», основанная в 1998 году, является ведущим российским поставщиком устройств числового программного управления. «Балт-Систем» занимается разработкой, производством, сервисным обслуживанием аппаратных и программных средств автоматизации промышленного производства.

"Балт-Систем" поставляет продукцию: устройства числового программного управления, выносные релейные модули, ручные станочные пульты, приводы подач и главного движения, двигатели, трансформаторы, дроссели и датчики. Такое разнообразие дает Вам возможность комплексной поставки для реализации своих проектов.

Главная цель компании — надёжность поставляемой продукции. Производство по изготовлению модулей для устройств числового программного управления имеет сертификат ISO 9001.


Балт-Систем, станкостроение, чпу,
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    19.12.1718:40:17

    Желаю им успешного и стабильного развития!

    #988392
  • Нет аватара termometrix
    19.12.1719:28:55

    Плюс за новость,плюс в карму.

    Удачи!

    #988418
  • Нет аватара Инженер2015
    19.12.1720:14:29

    Был я на Максе и разговаривал с российским производителем станков.

    Там мне упорно впаривали что в России приводов и систем управления не производится.

    Мне кажется что в РФ со стороны многих производителей присутствует ненависть к собратьям производителям.

    #988443
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