Россия второй год подряд лидирует в экспорте кориандра

В прошлом году всех всколыхнула новость о мировом лидерстве России в экспорте кориандра (семян кинзы, хотя правильнее называть кинзу зеленью кориандра). Многие считали это временным явлением, связанным с дефицитом в Индии (главном производителе и потребителе) из-за неурожая. Однако, и в 2017 г. Россия продолжает уверенно лидировать по поставкам этой пряности на мировой рынок.

За 10 месяцев 2017 г. Россия экспортировала почти 41 тыс. т кориандра (в семенах и молотого), тогда как главный конкурент — Индия за 9 месяцев только 27,5 тыс. т. Помесячные поставки обеих стран сейчас относительно стабильны: у России 4 тыс. т в месяц, у Индии — 3 тыс. т. Так что лидерство России по итогам года не подлежит сомнению. Остальные страны уступают нам больше: экспорт Украины, Сирии, Болгарии, Италии составляет примерно 15-20 тыс. т в год.

В этом году российский экспорт кориандра скромнее прошлогоднего (-20% по итогам 10 месяцев), но в 2016-м на рынке действительно был ажиотаж и экспортированные Россией 60 тыс. т кориандра — абсолютный максимум для рынка, никогда ни одна страна не поставляла больше (прежний рекорд — 43 тыс. т Индии в 2012 г.). Доля России в мировом экспорте кориандра в 2016 г. составила примерно 27%, в этом году она оценочно составит свыше 20%.

Ведущим покупателем российского кориандра в 2017 г. по-прежнему выступает Индия (36%), далее идут Индонезия (18%), Пакистан (13%), Шри-Ланка (8%), Польша (4%), Непал (3%), Египет (2,5%), Йемен (2%). Всего заметные поставки (от 10 тонн) осуществлялись более чем в 40 стран.

На основе анализа внешнеторговой статистики ФТС России, ITC и зарубежных стран