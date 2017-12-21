В Тюменском районе открылся новый спортивный комплекс

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Спортивный комплекс в п.Боровский площадью 3 тыс. 900 кв. м предназначен для проведения тренировок по 10 видам спорта. Ориентировочное количество занимающихся — более 1 тыс. человек, в том числе и взрослое население поселка. Также здесь планируется организовывать всероссийские, региональные и муниципальные соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, лапте, дзюдо, боксу, спортивной борьбе, спортивной аэробике, настольному теннису и другим видам спорта. Для занятий и проведения состязаний в учреждении создана вся необходимая инфраструктура — универсальный игровой зал площадью почти 1,5 тыс. кв. м с паркетным покрытием из канадского клена, зал единоборств, тренажерный зал, зал ОФП, зал для занятий фитнесом.





© Фото из открытых источников