Ан-124-100 «Руслан» с именем «Олег Антонов» совершил ознакомительный полет после модернизации



Модернизированный в России Ан-124 «Руслан» совершил первый полет

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АО «Авиастар-СП» (входит в транспортный дивизион ОАК) завершил работы по восстановлению летной годности и модернизации тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан», которому ранее, 1 декабря этого года, было присвоено имя великого авиаконструктора Олега Антонова. Напомним, эта символическая акция стала итогом совместной инициативы командования военно-транспортной авиации и руководства транспортного дивизиона ПАО «ОАК».

Воздушное судно ранее эксплуатировалось в составе военно-транспортной авиации России, наработка самолета составляла 1234 летных часа, он успешно совершил 719 полетов.

В октябре 2017 года в цеху окончательной сборки АО «Авиастар-СП» были завершены производственные работы по модернизации планера и систем самолета. Из варианта Ан-124 он был конвертирован в модификацию Ан-124-100, был продлен ресурс и срок службы воздушного судна, устранены неисправности, возникшие в процессе длительной эксплуатации. В результате ресурс годности самолета был продлен до 33 лет.

20 декабря на летно-испытательной станции АО «Авиастар-СП» самолет Ан-124-100 «Руслан» совершил ознакомительный полет. Ранее также были выполнены наземные испытания, гонка двигателей и другие регламентные работы. В результате самолет был принят эксплуатирующей организацией и перелетел на аэродром базирования.