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Фотофакты

Ан-124-100 «Руслан» с именем «Олег Антонов» совершил ознакомительный полет после модернизации

  • Модернизированный в России Ан-124 «Руслан» совершил первый полет
  • Модернизированный в России Ан-124 «Руслан» совершил первый полет
  •  © media.tvzvezda.ru

АО «Авиастар-СП» (входит в транспортный дивизион ОАК) завершил работы по восстановлению летной годности и модернизации тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан», которому ранее, 1 декабря этого года, было присвоено имя великого авиаконструктора Олега Антонова. Напомним, эта символическая акция стала итогом совместной инициативы командования военно-транспортной авиации и руководства транспортного дивизиона ПАО «ОАК».

Воздушное судно ранее эксплуатировалось в составе военно-транспортной авиации России, наработка самолета составляла 1234 летных часа, он успешно совершил 719 полетов.

В октябре 2017 года в цеху окончательной сборки АО «Авиастар-СП» были завершены производственные работы по модернизации планера и систем самолета. Из варианта Ан-124 он был конвертирован в модификацию Ан-124-100, был продлен ресурс и срок службы воздушного судна, устранены неисправности, возникшие в процессе длительной эксплуатации. В результате ресурс годности самолета был продлен до 33 лет.

20 декабря на летно-испытательной станции АО «Авиастар-СП» самолет Ан-124-100 «Руслан» совершил ознакомительный полет. Ранее также были выполнены наземные испытания, гонка двигателей и другие регламентные работы. В результате самолет был принят эксплуатирующей организацией и перелетел на аэродром базирования.

http://www.uacrussia.ru/ru/press-center/news/an-124-100-ruslan-s-imenem-oleg-antonov-sovershil-oznakomitelnyy-polet-posle-modernizatsii

Фотофакт, АО Авиастар-СП, ОАК, Ан-124-100 Руслан
  • Нет аватара Integral78
    21.12.1721:16:19

    А, вон оно чё сегодня летало низенько так.

    #989420
  • Нет аватара Мутантик
    21.12.1722:31:38

    Красавец!

    #989460
  • Нет аватара casta1913
    22.12.1700:01:15

    Молодцы,так держать!Скоро наверно начнут выкупать у Волга-Днепр,когда те начнут получать грузовые В747…

    #989485
    • A_SEVER A_SEVER
      22.12.1700:37:52

      Грузовые В747 в количестве 18 штук эксплуатирует авиакомпания «ЭйрБриджКарго», т.ч. рассчитывать на «Русланы» авиакомпании «Волга-Днепр» ВВС не приходится, только свои постепенно реанимировать.

      #989492
      • Нет аватара casta1913
        22.12.1702:06:28

        А AirBridgeCargo дочка Волга-Днепр эксплуатирует Боинги,а сама Волга-Днепр не собирается отказываться от Русланов,так что ли?

        Отредактировано: casta1913~06:35 22.12.17
        #989503
  • Нет аватара Воткакдамтебепинка
    22.12.1706:04:43

    Максимально бы уменьшить новые Ил-76, их более 100 в строю и все силы на модернизацию и ремонт «Русланов» в Ульяновске. К тому моменту новые сплавы наладят и в итого ничего не меняя в геометрии и конструкциях, можно будет таскать более 80тн в Среднюю Азию и прочие Ближние Востоки.

    По Ан-124 МО работы тьма и без В-Д.

    #989522
  • Нет аватара xaht88
    22.12.1708:02:55

    Отличная новость!Сдвинули «воз» в 25 лет! Аналогов и конкурентов «Русланам» нет в мире!

    #989552
    • A_SEVER A_SEVER
      22.12.1708:39:38

      Сдвинули «воз» в 25 лет!
      Смотря что считать «возом».

      Если возобновление производства «Русланов», то этот «воз» уже никогда не поедет.

      Если капитально-восстановительный ремонт, то его уже давно делают: sdelanounas.ru/56248

      #989571
      • Нет аватара xaht88
        22.12.1709:11:20

        Спасибо, обратил внимание что это ВВС, а не гражданская авиация. На сколько я понимаю модернизированные борты «Руслана» у нас так и не могут эксплуатироваться на мировых гражданских линиях? Нда, «Антонов» основан был в Новосибирске, РФ преемница СССР (замечу не только долгов), а своё восстанавливать не дают.

        #989575
        • A_SEVER A_SEVER
          22.12.1709:31:53

          это ВВС, а не гражданская авиация.
          У авиакомпании «Волга-Днепр» все «Русланы» и так летают, периодически проходя ремонт в Ульяновске.
          модернизированные борты «Руслана» у нас так и не могут эксплуатироваться на мировых гражданских линиях?
          Это ещё почему? Вот «Русланы» а/к «Волга-Днепр» в Лейпциге:
          •  © Фото из открытых источников
          а своё восстанавливать не дают
          Для того, чтобы окупить деньги, которые нужно потратить для возобновления выпуска Ан-124, необходим заказ не менее 60 самолётов, а такое количество так и не смогли набрать.

          #989582
  • Нет аватара Ильюшин 62
    22.12.1712:33:13

    Конструкторское бюро им. Антонова перевести обратно в Новосибирск!

    #989640
    • Нет аватара siberia2012
      22.12.1714:11:06

      Думаю уже многие инженеры либо в России, либо в Китае, либо ещё где.

      #989667
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