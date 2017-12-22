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Судостроение и судоходство

СРЗ «Нерпа» передал заказчику два рыболовных бота

  • (С) Фото: Виктории Прокофьевой.
  • (С) Фото: Виктории Прокофьевой.
  •  © stapel1.files.wordpress.com

Судоремонтный завод «Нерпа» 21 декабря отправил два рыболовных бота проекта РС-04 компании ООО «ВК"Экспресс», сообщает пресс-служба предприятия.

Заказчик планирует одно из судов использовать по прямому назначению — для промысла рыбы в прибрежной зоне, а второе после достройки будет возить туристов по заповедным водным местам Заполярья.

Строительство малых рыболовных судов различных проектов СРЗ «Нерпа» освоил в начале 90-х годов. В свое время они были очень популярны среди мурманских рыбаков. Но постепенно гражданская тематика на предприятии ушла на второй план. Но на территории завода осталось несколько недостроенных корпусов.

Характеристики рыболовного бота проекта РС-04:

Тип судна:

Рыболовное судно

Построечный проект:

РС-04

Место постройки:

Россия, г. Снежногорск

Длина наибольшая:

15,3 м

Длина между перпендикулярами:

14,61 м

Ширина наибольшая:

3,7 м

Высота борта:

1,6 м

Водоизмещение в полном грузу:

23 тонны

Валовая вместимость:

19 тонн

Дедвейт:

13,00 т

Вместимость трюма охлажденной продукции

6 куб.м.

Осадка (max) порожнем:

0,76 м

Осадка (max) в грузу:

1,0 м

Скорость:

До 8 узлов

Флаг:

Россия

Экипаж:

3 чел.

Корпус:

Материалы:

Сталь

Количество палуб:

1

Количество переборок:

2

Метод защиты корпуса:

Протекторная, короткозамкнутая, окраска на 4 слоя по схеме защиты

https://stapel1.com/2017/12/21/%D1%81%D1%80%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB/

Мурманская обл, Снежногорск, Нерпа, рыболовное судно, РС-04
  • Katamaran Katamaran
    22.12.1708:10:22

    Молодцы. Мне интересно, Север на той неделе говорил про две рыболовных радости на этой неделе — интересно, он пеллу за 2 посчитал, или вот это второй повод?

    #989557
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      22.12.1708:15:39

      На Пелле было заложено ДВА траулера, следовательно и радости ДВЕ    

      Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~08:15 22.12.17
      #989561
    • A_SEVER A_SEVER
      22.12.1708:34:51

      Мне интересно, Север на той неделе говорил про две рыболовных радости
      Я говорил про два больших повода для радости, а это два маленьких.

      Дмитрий меня правильно понял.    

      #989570
  • Katamaran Katamaran
    22.12.1708:11:32

    Вот этак это судно, к слову, выглядит в полной комплектации

    •  © oaoosk.ru

    #989559
  • Нет аватара Советский
    22.12.1715:35:09

    Большой трюм у них для улова?

    #989708
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      22.12.1715:45:34

      Единственное, что пока удалось найти

      На его борту можно перевозить до 9 тонн рыбы.

      #989712
      • Нет аватара Советский
        22.12.1716:40:05

        Спасибо,Дима. А с виду и не скажешь,а где у него каюты? С Наступающим Вас и Всех.   

        #989739
        • Нет аватара alex1664
          22.12.1716:55:02

          В тракторе тоже спальных мест нет   

          Если надо, 3 человека в рубке разместятся.

          Отредактировано: alex1664~16:55 22.12.17
          #989748
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          22.12.1719:47:35

          Скорее всего нигде. Ну точнее от рубки в нос может быть что-то на 2-3 человека. Он же прибрежного лова. Для означенных 3х человек экипажа да на максимум 10 дней вполне. Это же не яхта, а место работы    

          #989821
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      22.12.1715:55:25

      О! Нашел более полные ТТХ

      #989716
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