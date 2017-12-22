СРЗ «Нерпа» передал заказчику два рыболовных бота



(С) Фото: Виктории Прокофьевой.

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Судоремонтный завод «Нерпа» 21 декабря отправил два рыболовных бота проекта РС-04 компании ООО «ВК"Экспресс», сообщает пресс-служба предприятия.

Заказчик планирует одно из судов использовать по прямому назначению — для промысла рыбы в прибрежной зоне, а второе после достройки будет возить туристов по заповедным водным местам Заполярья.

Строительство малых рыболовных судов различных проектов СРЗ «Нерпа» освоил в начале 90-х годов. В свое время они были очень популярны среди мурманских рыбаков. Но постепенно гражданская тематика на предприятии ушла на второй план. Но на территории завода осталось несколько недостроенных корпусов.

Характеристики рыболовного бота проекта РС-04: