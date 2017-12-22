СРЗ «Нерпа» передал заказчику два рыболовных бота
Судоремонтный завод «Нерпа» 21 декабря отправил два рыболовных бота проекта РС-04 компании ООО «ВК"Экспресс», сообщает пресс-служба предприятия.
Заказчик планирует одно из судов использовать по прямому назначению — для промысла рыбы в прибрежной зоне, а второе после достройки будет возить туристов по заповедным водным местам Заполярья.
Строительство малых рыболовных судов различных проектов СРЗ «Нерпа» освоил в начале 90-х годов. В свое время они были очень популярны среди мурманских рыбаков. Но постепенно гражданская тематика на предприятии ушла на второй план. Но на территории завода осталось несколько недостроенных корпусов.
Характеристики рыболовного бота проекта РС-04:
Тип судна:
Рыболовное судно
Построечный проект:
РС-04
Место постройки:
Россия, г. Снежногорск
Длина наибольшая:
15,3 м
Длина между перпендикулярами:
14,61 м
Ширина наибольшая:
3,7 м
Высота борта:
1,6 м
Водоизмещение в полном грузу:
23 тонны
Валовая вместимость:
19 тонн
Дедвейт:
13,00 т
Вместимость трюма охлажденной продукции
6 куб.м.
Осадка (max) порожнем:
0,76 м
Осадка (max) в грузу:
1,0 м
Скорость:
До 8 узлов
Флаг:
Россия
Экипаж:
3 чел.
Корпус:
Материалы:
Сталь
Количество палуб:
1
Количество переборок:
2
Метод защиты корпуса:
Протекторная, короткозамкнутая, окраска на 4 слоя по схеме защиты
22.12.1708:10:22
22.12.1708:15:39
22.12.1708:34:51 Я говорил про два больших повода для радости, а это два маленьких.
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