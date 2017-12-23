Мост через реку Мартанка открыт в Чечне
Состоялось открытие автомобильного моста через реку Мартанка, соединяющего две части города Урус-Мартан. Мост назван именем местного жителя Бибулата Бухаева, который в прошлом построил на свои средства несколько мостов в Урус-Мартане.
Его длина составляет 30 метров, ширина — 11. Мост состоит из двух пролетов по 15 метров, ширина проезжей части — 8 метров, плюс пешеходные дорожки по обеим сторонам по 1,5 метра.
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- Седое Лихо
- 23.12.201705:36
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23.12.1714:30:16