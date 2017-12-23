Мост через реку Мартанка открыт в Чечне

Состоялось открытие автомобильного моста через реку Мартанка, соединяющего две части города Урус-Мартан. Мост назван именем местного жителя Бибулата Бухаева, который в прошлом построил на свои средства несколько мостов в Урус-Мартане.

Его длина составляет 30 метров, ширина — 11. Мост состоит из двух пролетов по 15 метров, ширина проезжей части — 8 метров, плюс пешеходные дорожки по обеим сторонам по 1,5 метра.