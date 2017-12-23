В Ульяновской области начал работу второй Центр рентгеноэндоваскулярной кардиохирургии

Он открыт в рамках государственно-частного сотрудничества с ООО «Альянс Клиник» на базе первичного сосудистого отделения Центральной клинической медико-санитарной части.Объём инвестиций в проект составил более 120 млн рублей.

Помощь населению в центре будет оказываться бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. По информации специалистов, учреждение укомплектовано высокопрофессиональными рентгенхирургами, кардиологами, анестезиологами-реаниматологами, операционными медицинскими сёстрами, медицинскими сёстрами — анестезистами, а также младшим медицинским персоналом. Общая штатная численность составляет более 50 человек.

Напомним, два года назад такой же филиал ООО «Альянс Клиник» начал работу в Центральной городской клинической больнице Ульяновска. За два года специалисты центра провели более 2,5 тысячи операций. С помощью высоких технологий врачам удаётся спасать пациентов от инфарктов, не прибегая к открытой хирургии, что наносит меньший ущерб организму, восстановление после операции проходит намного быстрее.

По условиям программы государственных гарантий в 2018 году в Центре планируется выполнить более 1000 оперативных вмешательств, в том числе не менее 500 ангиопластик со стентированием коронарных артерий. Для успешного лечения острого инфаркта огромное значение имеет скорость доставки пациента до рентгеноперационной. Если от начала болевого синдрома до того момента, когда пациент оказывается на операционном столе, проходит не более полутора часов, в несколько раз повышаются шансы на положительный исход после приступа, у больного практически отсутствуют какие-либо функциональные нарушения.