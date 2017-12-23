Лечебные учреждения здравоохранения Чеченской Республики получили новые машины СМП

Лечебные учреждения здравоохранения Чеченской Республики получили 21 новую машину для оказания неотложной помощи населению.

Новые комфортабельные машины, оснащенные в соответствии с установленным стандартом, удобны для работы медицинских бригад. Обновление парка санитарного автотранспорта позволит улучшить качество экстренной помощи тяжелым пациентам. Они имеют дыхательную аппаратуру, электрокардиографы, дефибрилляторы, оборудование для лабораторной диагностики тех или иных состояний у пациентов — все необходимое для оказания скорой медицинской помощи.

Общий республиканский парк машин Скорой помощи составляет 165 единиц. Из них 46% проработали более пяти лет и подлежат списанию, так как срок эксплуатации санитарных автомобилей составляет пять лет.