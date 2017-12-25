В Свердловской области открылся новый животноводческий комплекс

В Туринском городском округе Свердловской области открылся новый животноводческий комплекс. Это одиннадцатая по счету молочно-товарная ферма, построенная в 2017 году в регионе. С 2007 года в Свердловской области было построено и реконструировано 102 объекта молочного животноводства, создано 28 тысяч новых скотомест.

Новую молочно-товарную ферму в Туринском районе построил агрохолдинг «Алтай». Начало строительства фермы — 2016 год. Стоимость проекта составила 43 млн рублей. В 2017 году сельхозпредприятию была оказана государственная поддержка в сумме более 33 млн рублей, из них средства областного бюджета — 28 млн рублей.

«Наше предприятие является основным производителем молока и мяса на территории Туринского городского округа. Мы производим 24 процента от общего объема производства молока в территории. Благодаря техническому перевооружению предприятия, которое мы можем вести в том числе за счет субсидий, мы в этом году почти на 30 процентов увеличили надои молока по сравнению с прошлым годом. Сейчас с участием средств областного бюджета ведем реконструкцию зерносушильного комплекса», — заявил генеральный директор агрохолдинга «Алтай» Андрей Чукреев.

Важный фактор, влияющий на успех — из областного бюджета уральским животноводам субсидируется часть затрат на производство молока: 3 рубля 50 копеек в северных районах области, 3 рубля — по региону. Это одна из самых высоких субсидий в России. А в 2018 сфера АПК Свердловской области продолжит получать всестороннюю поддержку, при возможности корректировки бюджета в 2018 году будет предусмотрено повышение «молочных» субсидий на 30 копеек за литр.