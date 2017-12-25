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Детские сады и школы

Итоги 2017 года: наиболее крупные новые школы (Часть I)

Завершено строительство новой школы на 550 мест в Подмосковье

  •  © sdelanounas.ru

  •  © vidnoe24.ru
  •  © s00.yaplakal.com

Новая школа открылась в Ингушетии

  •  © sdelanounas.ru

В селе Павлово Ленинградской области открыли новую школу на 600 учеников

  •  © sdelanounas.ru

В Оренбурге открыли новую школу на 1135 учеников

  •  © sdelanounas.ru

В столице Удмуртии открыли новую школу

  •  © sdelanounas.ru
  •  © sdelanounas.ru
  •  © sdelanounas.ru

В Южно-Сахалинске открылся новый корпус центральной детской музыкальной школы

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  •  © sdelanounas.ru

Новую школу на 704 места открыли в Ингушетии

  •  © sdelanounas.ru

В г. Долинск Сахалинской области открыто новое здание детской школы искусств

  •  © sdelanounas.ru

Новую школу на 704 учащихся открыли в Ингушетии

  •  © sdelanounas.ru

В Великом Новгороде состоялось открытие новой школы на 1350 учеников

  •  © sdelanounas.ru

В Новой Москве открыли самую большую школу на 1775 учащихся

  •  © sdelanounas.ru
  •  © sdelanounas.ru
  •  © sdelanounas.ru

В Липецке открыли новую школу на 800 мест

  •  © sdelanounas.ru
  •  © sdelanounas.ru
  •  © sdelanounas.ru

Новая школа на 825 мест с бассейном и спортивными залами открыта на северо‑западе Москвы

  •  © sdelanounas.ru
  •  © sdelanounas.ru
  •  © sdelanounas.ru
https://sdelanounas.ru/blogs/?id=101

новая школа, обзор, итоги 2017
  • Человек Человек
    25.12.1721:53:47

    И снова те же грабли.

    •  © Фото из открытых источников

    Что в Российской школе делает BOOK???

    #990823
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