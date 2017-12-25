Итоги 2017 года: наиболее крупные новые школы (Часть I)
Завершено строительство новой школы на 550 мест в Подмосковье
Новая школа открылась в Ингушетии
В селе Павлово Ленинградской области открыли новую школу на 600 учеников
В Оренбурге открыли новую школу на 1135 учеников
В столице Удмуртии открыли новую школу
В Южно-Сахалинске открылся новый корпус центральной детской музыкальной школы
Новую школу на 704 места открыли в Ингушетии
В г. Долинск Сахалинской области открыто новое здание детской школы искусств
Новую школу на 704 учащихся открыли в Ингушетии
В Великом Новгороде состоялось открытие новой школы на 1350 учеников
В Новой Москве открыли самую большую школу на 1775 учащихся
В Липецке открыли новую школу на 800 мест
Новая школа на 825 мест с бассейном и спортивными залами открыта на северо‑западе Москвы
- termometrix
- 25.12.201719:52
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25.12.1721:53:47