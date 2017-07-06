— Фотофакты Завершено строительство новой школы на 550 мест в Подмосковье Завершено строительство новой школы в совхозе им. «Ленина» Московской области https://mosregtoday.ru/soc/novuyu-shkolu-na-550-mest-postroili-v-leninskom-rayone/ termometrix 06.07.201717:19 33 строительство, Московская область, новая школа
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