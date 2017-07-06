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Фотофакты

Завершено строительство новой школы на 550 мест в Подмосковье

Завершено строительство новой школы в совхозе им. «Ленина» Московской области

https://mosregtoday.ru/soc/novuyu-shkolu-na-550-mest-postroili-v-leninskom-rayone/

строительство, Московская область, новая школа
  • Нет аватара termometrix
    06.07.1717:28:28

    Вот реальная оппозиция,которая работает вместе с государством на благо России и которая не смотря на все поддержит Путина.

    Не нашел другой сайт с подобными фотографиями,поэтому публикую:

    Школа совхоза им."Ленина"

    Отредактировано: termometrix~18:39 06.07.17
    #929774
    • ksey
      06.07.1719:09:23

      Совхоз…    

      #929820
      • Нет аватара commodore
        06.07.1720:15:38

        Да уж, молодцы. Школа -просто космос! Пора переезжать в совхоз!

        #929840
        • уу ав уу ав
          07.07.1720:46:24

          директора совахоза П.Грудинина коммуниста в президенты РФ в 18 году!

          Отредактировано: уу ав~20:47 07.07.17
          #930406
    • Нет аватара termometrix
      06.07.1722:53:46

      Детский сад совхоза им.Ленина

      Фасад башни напоминает знаменитых Пражских курантов с фигурками апостолов

      Отредактировано: termometrix~00:49 07.07.17
      #929937
      • Alex63 Alex63
        07.07.1701:50:36

        Здесь уже не так круто, каким-то китчем отдает. Но гораздо лучше типовых советских коробок.

        #929996
      • megajob megajob
        07.07.1703:30:31

        Даже интересно какую «траву» выращивает такой совхоз?        Уж больно шикарные расходы (пусть и полностью мною поддерживаемые    ).

        За детишек — только радость и пожелания вырасти здоровыми и патриотами России

        #930011
    • SergeySeverny SergeySeverny
      07.07.1704:52:45

      фантастика! космос! завидую! 100500 плюсов! в каждый город такую школу! сделать стандартом для всех школ России!

      #930021
  • Е.Юрий Е.Юрий
    06.07.1717:33:01

              Это не школа даже — это аэропорт какой-то — если бы не сказали, что школа — точно можно спутать   . Класс просто!

    #929778
  • Нет аватара Maggey
    06.07.1718:08:45

    Обалдеть одним словом.

    #929796
  • Maria Belyakova
    06.07.1718:35:48

    Жаль, что мне не суждено там учиться, потрясающе!

    #929805
  • Глеб Громов
    06.07.1718:41:22

    Смотрю не я один обалдел   

    #929806
  • Ярослав Нахрен Ярослав Нахрен
    06.07.1719:23:56

    www.youtube.com/watch?v=aA5mRwxLOWU&feature=youtu.be&t=14m52s

    видео

    Там чуть дальше и про детсад в виде зАмка на 200 детей, смотреть с 14:52

    #929825
  • Alex63 Alex63
    06.07.1719:42:36

    Если это бюджетная школа, то очень круто. Даже жаль что мне не суждено в ней учиться.

    #929827
    • ksey
      06.07.1720:37:54

      Построено на деньги коллектива совхоза имени Ленина.

      #929852
  • Nikolay Nikolay
    06.07.1720:28:34

    Да, школа отличная! Да и сам совхоз очень интересный.

    #929848
  • Alexander V Alexander V
    06.07.1721:48:11

    Интересно, что они там выращивают…

    #929889
    • Нет аватара AndrF
      06.07.1723:03:27

      Клубника там тотемное растение. Ну и ещё по мелочи. Главное же — там руководство не гребет лишь под себя.

      #929947
  • Нет аватара вадим 1980
    06.07.1722:12:32

                       оххх-аххх просто

    #929905
  • Andzej O'KamRupi
    06.07.1722:21:48

    Я просто а…л. Нигде в европе такого не видел. Это что правда? Неужели не обман?! Ахринеть просто.

    #929915
    • Нет аватара termometrix
      06.07.1723:26:33

      Ну и в Прибалтике есть очень красивые и современно-футуристические здания школ и институтов,наверно красивее,часть из них после качественной и весьма естетичной реконструкции,в Европе,США,Китае,ЮАР,Японии тоже,это нормальный факт,мир постоянно преображается,новые архитектурные концепции вступают в силу.

      Я же Вам сказал: Россия не считает себя исключительной,вообще не надо считать ее таковой.Сверхожидания легко порождают сверхразочарования.

      Отредактировано: termometrix~23:27 06.07.17
      #929956
      • Добрый Дракон
        06.07.1723:51:14

        Дай хоть 30 секунд порадоваться, не лезь с самобичеванием, раскаянием и оккаяностью, полетай вместе с теми кто радуется успехам России. Что ж вам надо людей всегда преземлять и под плинтус то запихивать?

        #929963
        • Нет аватара termometrix
          07.07.1700:26:25

          Если мне не радостно,я бы не сделал этот пост.

          #929971
        • Нет аватара Dizel34rus
          07.07.1701:37:45

          Добрый Дракон, а что он такого сказал то? Все по факту, во всех более менее цивилизованных странах это считается нормальным. Это просто мы привыкли к совковой безвкусице, поэтому для нас это уже считается «успехом».

          #929991
          • Нет аватара termometrix
            07.07.1715:15:49

            Все по факту, во всех более менее цивилизованных странах это считается нормальным.

            Но одновременно и серьезно закредитованных стран.

            #930249
      • Е.Юрий Е.Юрий
        07.07.1702:38:10

        Россия не исключительная страна, а уникальная(как и любая другая) — наш президент сказал. Уникальная она народом, правдолюбием, любви к Родине и людям, бесстрашием и неприятию к навязыванию чьей либо воли — такая сила способна создавать великие вещи, не доступные тем, кому такое противоположно. Чем больше любви, веры и энтузиазма в людях — тем лучше то, что они производят. Эта сила подняла Гагарина в космос и строила красивейший в мире метрополитен в войну, создавала ТОКАМАК и многое другое. Самобичивание — это поганый вирус, который многие годы отравлял наше развитие. Не надо создавать сверхожидания — надо стремиться создавать сверхвозможное. Вообще-то это у на в крови.

        #930002
  • Комментарий удален
  • Нет аватара MM5
    07.07.1700:29:29

    ЗАО «Совхоз им. Ленина», где «Совхоз» — часть названия ЗАО.

    #929973
    • Е.Юрий Е.Юрий
      07.07.1702:43:33

      Так нет вроде уже «советских хозяйств» — поэтому теперь это название — создатели совхозов думаю были бы счастливы за такой «совхоз»   

      Отредактировано: Е.Юрий~01:47 08.07.17
      #930003
  • Нет аватара Дальневосточник
    07.07.1706:13:58

    Просто обалдеть! Вот это 21 век!

    #930034
  • GreyWind GreyWind
    07.07.1710:58:34

    Не люблю Грудинина, но школа реально обалденная!

    #930126
  • Никола Васильев Никола Васильев
    07.07.1715:21:40

    Землю они продают, да в аренду сдают. А вся эта социалка для будущих судов, в помощь адвокатам. Грундин с той же целью по тв шастает, чтобы примелькаться.

    На клубничке они зарабатывают! )))) Ага, и тот же Грундин против контсанкций. 8-0

    Людям пока хорошо, и это радует. Но всё рухнет водночасье.

    #930254
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