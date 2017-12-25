Самолет Ан-148 поступил в 30-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк в Ростове-на-Дону

22 декабря в Ростов-на-Дону в состав 30-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа прибыл из Воронежа новый транспортно-пассажирский самолет Ан-148-100Е (регистрационный номер RA-61732, серийный номер 43-09), построенный АО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО, входит в состав АО «Объединенная авиастроительная корпорация» — ОАК).



© russianplanes.net Пассажирский самолет Ан-148-100Е (серийный номер 43-09, регистрационный номер RA-61732) — двенадцатый по счету, построенный по контракту с Министерством обороны России на АО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», во время испытаний. Воронеж, 06.11.2017 (с)

Данный самолет является двенадцатым Ан-148-100Е, построенным ВАСО для Министерства обороны России по государственному контракту стоимостью 18,43799 млрд рублей на поставку 15 самолетов Ан-148-100, подписанному ВАСО (без участия ОАК) 7 мая 2013 года. Этот же борт является вторым и последним Ан-148-100, построенным ВАСО по данному контракту по программе 2017 года. Самолет совершил первый полет в Воронеже 6 ноября 2017 года и выполнил последний, десятый предъявительский полет в ходе летных испытаний 15 декабря.

Чуть ранее 13 декабря 2017 года в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа (Левашово, Ленинградская область) прибыл первый построенный ВАСО по программе 2017 года (и 11-й построенный по контракту с Министерством обороны) самолет Ан-148-100Е (регистрационный номер RA-61731, серийный номер 43-08).

Одновременно 13 декабря в состав 33-го полка в Левашово прибыл входящий в состав этого полка с 2014 года самолет Ан-148-100Е с регистрационным номером RA-61718 (серийный номер 42-05, первый борт, построенный для Министерства обороны по контракту 2013 года), проходивший на ВАСО регламентное обслуживание.

По словам управляющего директора ВАСО Дмитрия Пришвина, российское военное ведомство получит оставшиеся три новых борта Ан-148 (RA-61733, RA-61734, RA-61735) в 2018 году, два из которых должны поступить в 30-й полк.

Таким образом, по известным данным, из 12 полученных Министерством обороны России к настоящему времени самолетов Ан-148-100Е, девять входят в состав 8-й авиационной дивизии особого назначения на аэродроме Чкаловский (Московская область), два — в состав 33-го полка в Левашово, и один — в состав 30-го полка в Ростове.

Напомним, что с 1945 года на аэродроме Ростов-Центральный дислоцировалась 138-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья, задачей которой являлись транспортные перевозки в интересах Северо-Кавказского военного округа. 27 апреля 1992 года на основе переформирования 138-й эскадрильи был создан 535-й отдельный смешанный авиационный полк с теми же задачами. В августе 2003 года 535-й полк был переформирован в 229-ю авиационную базу. 1 декабря 2010 года 229-я авиационная база была расформирована и стала авиационной группой сформированной в Ростове 546-й авиационной базы армейской авиации. 1 января 2015 года авиационная группа была переформирована в 30-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк. Полк оснащен самолетами Ан-12, Ан-26, Ил-18, Ил-20, Ту-134, L-410UVP и вертолетами семейства Ми-8.

Стоит также отметить, что в аэропорту Ростова-на-Дону с 2017 года постоянно базируется один из двух самолетов Ан-148-100Е МЧС России (регистрационный номер RF-32816, серийный номер 42-04).