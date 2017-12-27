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Российские проекты за рубежом

АО «Русатом Сервис» завершило доставку первого из двух турбогенераторов для Армянской АЭС

  •  © www.rusatomservice.ru

10 декабря АО «Русатом Сервис» завершило доставку первого из двух турбогенераторов для Армянской АЭС. Транспортировка оборудования от завода-изготовителя в Санкт-Петербурге происходила в два этапа — по морю до порта Поти (Грузия) и оттуда — наземным транспортом до площадки Армянской АЭС.

Новый агрегат будет установлен на место прежнего, который был изготовлен в конце 70-х годах прошлого века. Вместе с турбогенератором будут заменены вспомогательные системы — это является одной из особенностей работы над проектом. Турбогенератор изготовлен российским предприятием ПАО «Силовые машины» — энергомашиностроительной компанией, входящей в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования.

По контракту, подписанному в декабре 2016 года, ПАО «Силовые машины» должно изготовить и поставить для модернизируемого второго энергоблока Армянской АЭС два комплектных турбогенератора номинальной мощностью 236 МВт с системами возбуждения и технологического контроля. При этом в объем работ входят также монтаж и наладка оборудования. Второй турбогенератор будет поставлен на ААЭС в декабре 2018.

  •  © www.rusatomservice.ru
  •  © www.rusatomservice.ru
http://www.rusatomservice.ru/ru/news/1008.html#rusatom

Русатом Сервис, Армянская АЭС
  • Нет аватара Bart
    28.12.1708:49:20

    Транспортировка оборудования от завода-изготовителя в Санкт-Петербурге происходила в два этапа — по морю до порта Поти (Грузия)

    Т. е. отношения с Грузией нормализовались?

    #991826
    • АНС АНС АНС АНС
      28.12.1717:10:31

      Отношения Грузии с Арменией и не портились.

      Отредактировано: АНС АНС~17:10 28.12.17
      #992001
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