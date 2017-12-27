10 декабря АО «Русатом Сервис» завершило доставку первого из двух турбогенераторов для Армянской АЭС. Транспортировка оборудования от завода-изготовителя в Санкт-Петербурге происходила в два этапа — по морю до порта Поти (Грузия) и оттуда — наземным транспортом до площадки Армянской АЭС.

Новый агрегат будет установлен на место прежнего, который был изготовлен в конце 70-х годах прошлого века. Вместе с турбогенератором будут заменены вспомогательные системы — это является одной из особенностей работы над проектом. Турбогенератор изготовлен российским предприятием ПАО «Силовые машины» — энергомашиностроительной компанией, входящей в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования.

По контракту, подписанному в декабре 2016 года, ПАО «Силовые машины» должно изготовить и поставить для модернизируемого второго энергоблока Армянской АЭС два комплектных турбогенератора номинальной мощностью 236 МВт с системами возбуждения и технологического контроля. При этом в объем работ входят также монтаж и наладка оборудования. Второй турбогенератор будет поставлен на ААЭС в декабре 2018.